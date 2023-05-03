Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
AMD Ryzen 7040U предложит мощную графику в тонких и лёгких ноутбуках
AMD обещает превосходство над Intel и Apple
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Выпустив линейку процессоров для мощных ноутбуков, компания AMD готовит новшества для тонких моделей. Были представлены процессоры Ryzen 7040U, которые могут понравиться геймерам, желающим получить встроенную графику. Здесь используется архитектура RDNA 3 в GPU  Radeon 700M. Производитель утверждает, что Ryzen 7 с Radeon 780M на 30-139% опережают конкурентов в лице процессоров Intel Core i7 серии P 13-го поколения. Они предназначаются для игр на разрешении 1080p на низких настройках графики.

реклама

Архитектура Zen 4 должна выдавать производительность на 29-128% выше по сравнению с Core i7 и на 5-75% выше по сравнению с Apple M2. Речь идёт о синтетических бенчмарках, что должно сказаться на скорости редактирования видео и работе с другими ресурсоёмкими приложениями.

Процессоры поддерживают Ryzen AI, разгружая основные вычислительные блоки. Выросла энергоэффективность, что повысит продолжительность работы тонких ноутбуков.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Было представлено четыре процессора. Ryzen 3 7440U содержит четыре ядра и восемь потоков, номинальная частота у него 3 ГГц (до 4,7 ГГц) и 12 МБ кэш-памяти. Есть Ryzen 5 7540U с шестью ядрами и двенадцатью потоками, частотой 3,2 ГГц (до 4,9 ГГц) и 22 МБ кэш-памяти. Ryzen 5 7640U обладает частотой 3,5 ГГц (до 4,9 ГГц). У Ryzen 7 7840U восемь ядер, шестнадцать потоков, Ryzen AI, частота 3,3 ГГц (до 5,1 ГГц) и 24 МБ кэш-памяти. Во всех четырёх моделей TDP от 15 Вт до 30 Вт, сообщает Engadget.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #процессоры
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин сообщил о возможной ликвидации командующего теробороны ВСУ [Обновлено]
1
У Зеленского посоветовали брать российские паспорта
13
Стали известны подробности результативного ночного удара ВКС РФ по Павлограду
39
Украинские войска попали "в плоскогубцы", оказавшись зажатыми с трёх сторон в Бахмуте
24
Никаких больше Core i3, i5, i7 или i9 — Intel официально заявляет об изменении названий процессоров
18
После ареста российских активов темпы глобальной дедолларизации увеличились в 10 раз
19
Acer Arc A770 Predator теперь можно купить всего за 339 долларов
3
Евгений Пригожин продемонстрировал трофеи, полученные в Соледаре
7
Минобороны Италии пояснило, почему Украина получает только старые и нерабочие гаубицы M109L
5
Рекомендованная стоимость RTX 4090 Founders Edition в очередной раз упала: теперь на 9%
+
Пригожин заявил о готовности вооружить 1 миллион человек трофейным оружием из шахт в Соледаре
1
Энтузиаст наглядно показал на видео сколько золота можно добыть из 80 тысяч штырьков-контактов
4
Иранские ударные дроны-невидимки Саегех-2, Saegheh и Simorgh способны уничтожить ПВО Украины
7
Британская разведка подчеркнула эффективность российских оборонительных сооружений
5
Стратегическая авиация ВКС РФ нанесла упреждающий удар по тыловым базам контрнаступления ВСУ
6
Tom's Hardware проверили производительность Redfall
11
Старый процессор снизит привлекательность смартфона Pixel 8
1
Пригожин предложил поменять стрелковое вооружение для армии в 1 миллион человек на боеприпасы
5
Ни AMD, ни NVIDIA за Intel не угнаться — Arc A770 стала самой дешёвой видеокартой с 16 Гбайт
18
Politico: Между принимающими участие во встречах «‎Рамштайн» странами возникают разногласия
+

Популярные статьи

Почему эксперты называют Т-14 «Армата» провалом, и есть ли у самого лучшего танка РФ будущее
92
15 портативных программ, которые пригодятся на каждом компьютере с Windows в 2023 году. Часть 2
11
Какой процессор выбрать для видеокарт GeForce RTX 3050, Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3060 8 ГБ
18
Красный ритуал (очень страшный мистический рассказ)
21
EPoX - история компании, выпускавшей комплектующие для энтузиастов и оверклокеров
35
Турция приступила к лётным испытаниям тяжелого ударного вертолета T929 ATAK-2
2
Обзор Unihertz Luna – большой смартфон с яркой RGB-подсветкой
2
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Natural Selection 2 - краткое описание игры
+
США крайне обеспокоены ужесточением китайского законодательства по борьбе со шпионажем
5

Сейчас обсуждают

хахахер
17:49
а где же твой друг нутти 8527
В Кремле сообщили о попытке удара украинскими БПЛА по резиденции Путина
Китя.
17:48
Букву i убрали. Будут как гигиенические прокладки ультра свежесть и по всасыванию 5.7.9.
Intel изменит название процессоров впервые за много лет
Eppius
17:48
Все так ждут наступа ,что даже Пригожин уже не выдержал и обьявил о его начале. А где тановые клинья из леопардов и челенджеров?
Пригожин заявил о начале контрнаступления Украины и высочайшей активности ВСУ на фронте
Александр Смирнов
17:48
ведь учили немцев учили, учили учили в 45, а они бац и вторая смена, европа уважает только геноцид, на другое они не способны
В Германии зафиксировали сильнейшее с 1994 года падение продаж продуктов питания
Андрей Рукавишников
17:48
Если после этого Медведев не нанесёт заключительный удар ядерным оружием по банковой, то я больше жителей РФ, мне будет стыдно.
В Москве после удара по Кремлю введён запрет на полёты БПЛА
grom9000
17:47
В Криму усе ховорят по-русски, так что пшла нах отсюда
США крайне обеспокоены ужесточением китайского законодательства по борьбе со шпионажем
E. S.
17:47
Охренительный теракт )))) Попали в флагшток, и даже палку не перебили. И флаг не загорелся. Какая страна, такие и теракты Убили 2х блогеров (Дугину и Татарского) и типа это у них помощь фронту. И то, ...
В Москве после удара по Кремлю введён запрет на полёты БПЛА
хахахер
17:45
пиндосам самим может прийдти уже кранты летом этим
В Кремле сообщили о попытке удара украинскими БПЛА по резиденции Путина
E. S.
17:42
Фронт для Пригожина - это Бахмут. Больше он нигде не участвует, а говорит за всех...
Пригожин заявил о начале контрнаступления Украины и высочайшей активности ВСУ на фронте
Dusty Soldier
17:42
GT 730 PCI-E 2.0 4 ГБ GDDR3, 64 бит
Ни AMD, ни NVIDIA за Intel не угнаться — Arc A770 стала самой дешёвой видеокартой с 16 Гбайт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем