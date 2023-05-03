AMD обещает превосходство над Intel и Apple

Выпустив линейку процессоров для мощных ноутбуков, компания AMD готовит новшества для тонких моделей. Были представлены процессоры Ryzen 7040U, которые могут понравиться геймерам, желающим получить встроенную графику. Здесь используется архитектура RDNA 3 в GPU Radeon 700M. Производитель утверждает, что Ryzen 7 с Radeon 780M на 30-139% опережают конкурентов в лице процессоров Intel Core i7 серии P 13-го поколения. Они предназначаются для игр на разрешении 1080p на низких настройках графики.

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Архитектура Zen 4 должна выдавать производительность на 29-128% выше по сравнению с Core i7 и на 5-75% выше по сравнению с Apple M2. Речь идёт о синтетических бенчмарках, что должно сказаться на скорости редактирования видео и работе с другими ресурсоёмкими приложениями.

Процессоры поддерживают Ryzen AI, разгружая основные вычислительные блоки. Выросла энергоэффективность, что повысит продолжительность работы тонких ноутбуков.

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Было представлено четыре процессора. Ryzen 3 7440U содержит четыре ядра и восемь потоков, номинальная частота у него 3 ГГц (до 4,7 ГГц) и 12 МБ кэш-памяти. Есть Ryzen 5 7540U с шестью ядрами и двенадцатью потоками, частотой 3,2 ГГц (до 4,9 ГГц) и 22 МБ кэш-памяти. Ryzen 5 7640U обладает частотой 3,5 ГГц (до 4,9 ГГц). У Ryzen 7 7840U восемь ядер, шестнадцать потоков, Ryzen AI, частота 3,3 ГГц (до 5,1 ГГц) и 24 МБ кэш-памяти. Во всех четырёх моделей TDP от 15 Вт до 30 Вт, сообщает Engadget.