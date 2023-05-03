Выпустив линейку процессоров для мощных ноутбуков, компания AMD готовит новшества для тонких моделей. Были представлены процессоры Ryzen 7040U, которые могут понравиться геймерам, желающим получить встроенную графику. Здесь используется архитектура RDNA 3 в GPU Radeon 700M. Производитель утверждает, что Ryzen 7 с Radeon 780M на 30-139% опережают конкурентов в лице процессоров Intel Core i7 серии P 13-го поколения. Они предназначаются для игр на разрешении 1080p на низких настройках графики.
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Архитектура Zen 4 должна выдавать производительность на 29-128% выше по сравнению с Core i7 и на 5-75% выше по сравнению с Apple M2. Речь идёт о синтетических бенчмарках, что должно сказаться на скорости редактирования видео и работе с другими ресурсоёмкими приложениями.
Процессоры поддерживают Ryzen AI, разгружая основные вычислительные блоки. Выросла энергоэффективность, что повысит продолжительность работы тонких ноутбуков.
Было представлено четыре процессора. Ryzen 3 7440U содержит четыре ядра и восемь потоков, номинальная частота у него 3 ГГц (до 4,7 ГГц) и 12 МБ кэш-памяти. Есть Ryzen 5 7540U с шестью ядрами и двенадцатью потоками, частотой 3,2 ГГц (до 4,9 ГГц) и 22 МБ кэш-памяти. Ryzen 5 7640U обладает частотой 3,5 ГГц (до 4,9 ГГц). У Ryzen 7 7840U восемь ядер, шестнадцать потоков, Ryzen AI, частота 3,3 ГГц (до 5,1 ГГц) и 24 МБ кэш-памяти. Во всех четырёх моделей TDP от 15 Вт до 30 Вт, сообщает Engadget.