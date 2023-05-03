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AMD подтвердила выпуск видеокарт Radeon RX 7000 массового сегмента в этом квартале
Модели не уточняются, но ждать осталось не так долго.
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Abdullah Abid, Unsplash

После шквала слухов о скором выходе видеокарт AMD Radeon RX 7000 среднего класса AMD наконец-то подтверждает намерения расширить настольную линейку моделей RDNA 3 в этом квартале, сообщают ресурсы Guru3D и Tweakers со ссылкой на комментарии компании к финансовому отчёту за первый квартал 2023 года: «…В сегменте игровой графики наблюдалось последовательное увеличение продаж наших графических процессоров серий Radeon 6000 и Radeon 7000. В первом квартале мы наблюдали высокие продажи топовых видеокарт Radeon 7900 XTX, в этом квартале мы планируем расширить ассортимент решений RDNA 3 с выпуском новых видеокарт серии Radeon 7000 массового сегмента…», — рассказала Лиза Су (Lisa Su), генеральный директор компании AMD (стенограмма Seeking Alpha).

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Таким образом, подтверждаются слухи о выпуске новых настольных видеокарт Radeon RX 7000 в мае или июне. В компании не уточняют конкретные модели, но вполне вероятно, что это могут быть Radeon RX 7600, базовая и/или XT версия на основе графического процессора Navi 33, который уже был представлен в мобильных дискретных видеокартах нового поколения. По информации инсайдера Moore’s Law is Dead, продажи могут начать уже 25 мая, с другой стороны, логично было бы ожидать анонс или презентацию на выставке Computex 2023, которая пройдёт с 30 мая по 2 июня. Не исключено, что будет анонсирована и более производительная Radeon RX 7700/XT, а вот в скором появлении моделей RX 7800/XT специалисты сомневаются.

Источники
AMD Q1 2023 Earnings Call Transcript, Seeking Alpha
Guru3D и Tweakers
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#amd #видеокарты #amd radeon #rdna 3 #radeon rx 7000
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