Представлена статистика операционных систем за апрель

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Помимо статистики браузеров за апрель, фирма Statcounter представила свой ежемесячный отчёт по рынку операционных систем. По итогам минувшего месяца доля Windows 11 добралась до рекордного уровня в 23,01% (+2,06%). Хотя это достаточно высокие темпы роста, до Windows 10 с долей 71,45% ещё очень далеко. Последняя выросла за счёт прекращения поддержки Windows 7. Поскольку в конце следующего года ожидается появление Windows 12, Windows 11 может никогда так и не опередить Windows 10.

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Недавно стало известно, что прошлогодняя версия Windows 10 22H2 была последним крупным обновлением. Её поддержка будет продолжаться до октября 2025 года. Наверняка до того момента большинство пользователей будут оставаться на ней.

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Совокупная доля Windows 10 и 11 составляет 94,46%. Доля Windows 7 сейчас 3,78%, Windows 8.1 имеет всего 0,85%. Бывают в интернете и пользователи Windows XP, доля которой составляет 0,35%, пишет Neowin.

Windows 10 — 71,45% (-0,09%).

Windows 11 — 23,01% (+2,06%).

Windows 7 — 3,78% (-0,05%).

Windows 8.1 — 0,85% (+0,01%).

Windows 8 — 0,44% (-0,07%).