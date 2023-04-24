Как и все браузеры, Samsung Internet регулярно получает обновления и становится всё более совершенным. Обычно на Android обновление выпускают для смартфонов, но новая версия браузера Samsung приносит улучшения на планшеты. Пока это относится к бета-версии браузера.
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С версии Samsung Internet v16.0.2 на смартфонах существует возможность перемещать строку с адресом URL в нижнюю часть экрана. Теперь так можно делать и на планшетах. Ещё поддерживается перемещение панели закладок и вкладок.
Браузер позволяет одновременно открывать 99 вкладок. Если открыть сотую вкладку, первая автоматически закрывается. Её можно будет снова открыть, а пользователи получают сообщение, когда число вкладок приближается к максимальному. Так будет меньше шансов потерять важную вкладку.
Желающие скачать Samsung Internet Beta v21.0 могут сделать это в магазине Google Play Store или Samsung Galaxy Store, пишет Phonearena.