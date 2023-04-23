Информация о разработке мобильного процессора Samsung Exynos 2400 появляется с завидной регулярностью, так что дело идёт полным ходом. Последняя утечка данных рассказала о графическом процессоре Xclipse 940 на смену Xclipse 920 в Exynos 2200.
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Чип будет выпускаться на техпроцессе Samsung SF4P, что означает улучшение энергоэффективности. Основное вычислительное ядро Cortex-X4 работает на частоте 3,1 ГГц, а девять других разделены между Cortex-A720 и Cortex-A520, которые ARM до сих пор не анонсировала.
Ранее говорилось, что количество вычислительных блоков графического процессора в четыре раза больше по сравнению с Exynos 2200. Сейчас сообщается о 768 потоковых процессорах, 48 блоках наложения текстур и 32 блоках растеризации. Будет поддерживаться оперативная память LPDDR5X со скоростью до 8,5 Гбит/с и съёмка видео 8K на скорости 60 кадров/с. Неизвестно, идёт речь о записи видео или воспроизведении. Также говорится о поддержке большого числа кодеков.
Для камер улучшен процессор обработки изображений, который сможет поддерживать камеры с разрешением до 320 Мп. Ещё есть поддержка хранилищ типа UFS 4.0 и нескольких стандартов беспроводной связи.
Релиз процессора ожидается в последнем квартале года, сообщает wccftech.