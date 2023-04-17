В этом году он должен быть введён в строй

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Соревнование между разработчиками алгоритмов искусственного интеллекта продолжается. Не хочет отставать от конкурентов и Google, которая занимается новой поисковой системой на основе ИИ.

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Появилась информация, согласна которой американская компания готовит также обновление своей нынешней поисковой системы. Внутренние документы Google говорят о проекте Magi, цель которого состоит в усовершенствовании поисковой системы при помощи новой технологии. Над этой задачей трудятся примерно 160 сотрудников компании. В их число входят дизайнеры, инженеры и руководящие работники, которые занимаются созданием и тестированием новых версий поисковой системы. Она должна стать более персонализированной, чем сейчас.

Анонс Magi ожидается в мае, а дополнительная функциональность осенью. Можно надеяться получить новые сведения на конференции разработчиков Google I/O. Сначала доступ к Magi должны получить миллион пользователей на территории США, а до конца года их станет 30 млн.

Тем временем, компания Samsung может отказаться от поисковой системы Google на своих мобильных устройствах, и использовать Microsoft Bing. Потери Google от этого могут составить $3 млрд. Аналогичный контракт с Apple заключён на сумму $20 млрд.

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Причина возросшего интереса к поисковой системе Bing заключается в использовании у ней чат-бота от OpenAI, которой в последние месяцы стал крайне популярным, пишет Gizmochina.