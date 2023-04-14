Это стало возможным благодаря плагину Power Toys

Новое обновление Windows 11 позволило получить функционал ChatGPT на рабочем столе, не открывая браузер Microsoft Edge благодаря PowerToys с использованием нового плагина. Плагин обеспечивает прямой доступ к приложению ChatGPT на основе искусственного интеллекта.

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Новый плагин был разработан разработчиком Симоне Франко, и он подробно описал процесс на странице PowerToys в GitHub. Новый плагин интегрируется через PowerToys Run. Это средство запуска для поиска файлов, папок и приложений в системе. Плагин все еще находится в стадии разработки, так как находится на ранней стадии и нуждается в тонкой настройке. Существует множество преимуществ обхода браузера при использовании ChatGPT на персональных компьютерах. Это позволяет обойти навязчивое продвижение браузера Microsoft Edge.

Microsoft Edge и Bing AI были предметом обширных рекламных компаний в браузере Edge. Очевидно, что новый плагин ChatGPT может побудить пользователей довольствоваться его решениями ИИ, а не ИИ Bing. Microsoft Edge настойчиво добивается, чтобы пользователь сделал Edge своим браузером по умолчанию. Недавнее обновление Windows 11 добавило на панель задач окно поиска с поддержкой ИИ, которое эффективно побуждает пользователей использовать поисковую систему Microsoft.

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Пользователь должен открыть учетную запись OpenAI вместе со случайно сгенерированным ключом OpenAI API. Также можно открыть ChatGPT с помощью сочетания клавиш для беспрепятственного доступа к ресурсам ИИ в приложении. Однако кажется странным, что новое обновление с открытым исходным кодом пришло от PowerToys в обход ОС Microsoft.