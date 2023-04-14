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Стала известна статистика распространения разных версий Android
Android 9 встречается чаще, чем Android 13
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Когда-то компания Google ежемесячно публиковала статистику распространения разных версий Android. С тех пор прошло немало времени и подобные данные появляются лишь периодически.

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Остаётся неизменным лишь невысокий темп распространения самой современной версии Android. Ежеквартальные сведения из Android Studio показывают, что в апреле доля Android 11 2020 года выпуска является наиболее высокой и составляет 23,5%. 18,5% составляет доля Android 10 2019 года, 16,5% у Android 12 2021 года. Android 9 2018 года установлена на 12,3% устройств.

Последняя на данный момент версия Android 13 имеет лишь 12,1%. Следом располагаются Android 8 Oreo (2017, 6,7%), Android 7 Nougat (2016, 3,3%), Android 6 Marshmallow (2015, 2,5%), Android 5 Lollipop (2014, 1,9%) и Android 4.4 KitKat (2013, 0,6%).

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
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13700K дешевле 40 тр в Регарде
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13600K дешевле 30 тр в Регарде

Прошлая статистика была доступна в январе и тогда у Android 13 было только 5%. Как видим, она постепенно увеличивает своё присутствие, чему способствует рост длительности обновлений у ведущих производителей, вроде Samsung. Последняя обновляет свои устройства на протяжении четырёх лет, пишет Phonearena.

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#android
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