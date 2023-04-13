Стабильная работа устройства на ней не гарантирована

Компания Google в среду представила бета-версию операционной системы Android 14. Её могут установить обладатели аппаратов Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Естественно, это не самая стабильная версия, поэтому вряд ли стоит устанавливать её на основной смартфон.

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Участники программы бета-тестирования Android 13 QPR3 могут переходить на Android 14 без необходимости удалять данные со смартфона. Переход на будущие бета-версии с QPR3 потребует удаления пользовательских данных. Для получения бета-версии нужно перейти по ссылке и нажать на «Просмотреть подходящие устройства».

Среди новшеств Android 14 появился предварительный просмотр жеста назад, который показывает, куда вы попадёте. Наверху экрана появится список действий приложений Share Sheet. Некоторые приложения пока могут не работать, могут быть проблемы с продолжительностью работы.

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Финальная версия Android 14 ожидается в августе. Больше информации должно появиться в мае на конференции разработчиков Google I/O, пишет Phonearena.