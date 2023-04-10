Экран будет занимать всю переднюю сторону аппарата

Если очередная утечка данных окажется достоверной, выходящие в этом году смартфоны iPhone 15 Pro могут привлечь к себе повышенное внимание покупателей. Инсайдер @IceUniverse сообщает о заметном изменении внешнего вида устройства. Он пишет о сокращении толщины рамок вокруг экрана на 25%, так что будет казаться, что экран занимает всю поверхность смартфона.

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Многие современные аппараты имеют тонкие рамки, но Apple старается сделать их симметричными со всех четырёх сторон. В нынешнем iPhone 14 Pro рамки стали меньше по сравнению с аппаратами прошлого поколения, составив 2,17 мм вместо 2,42 мм. В iPhone 15 Pro толщина рамок может быть 1,55 мм. Вероятно, стандартные модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus сохранят прежние рамки и эксклюзивный внешний вид получат только более дорогие предложения iPhone Pro.

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В данный момент известно также о переходе на разъём USB-C вместо порта Lightning, твердотельных кнопках питания и громкости вместо классических, процессоре Apple A17 Bionic, росте объёма оперативной памяти до 8 ГБ и рамке из титана. Возможно, iPhone 15 Pro Max получит новую камеру-перископ с 6-кратным зумом вместо нынешнего 3-кратного, сообщает Phonearena.