Чтобы выйти из зависимости от Китая Apple переносит производственную базу iPhone в Индию.

В конце марта главный исполнительный директор Apple Inc. Тим Кук впервые появился на публике в Китае после начала пандемии Covid-19. Кук пригласил коллег в розничный магазин Apple в Пекине и наедине встретился с высокопоставленными государственными чиновниками, чтобы обсудить деятельность компании. «Это были симбиотические отношения, которые, я думаю, нам обоим понравились», — сказал он аудитории на спонсируемой государством технологической конференции, на которой он также объявил о расширении многомиллионной программы сельского образования в стране.

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Одним из знаковых достижений Кука в карьере Apple стала его работа по налаживанию отношений с Китаем, которые необычайно позитивны по сравнению с отношениями других американских технологических компаний. За более чем два десятилетия Apple построила в стране обширный производственно-сборочный комплекс с участием тысяч деловых партнеров. В материковом Китае насчитывается более 40 магазинов Apple, и Apple получает почти 20 процентов своего дохода от своего региона «Большой Китай», который включает Тайвань и Гонконг.

Но китайское подразделение Apple испытывает наибольшую нагрузку в последнее время. Даже когда Кук улаживал ситуацию в Пекине, руководители Apple усердно работали над развитием связей с другими странами, чтобы уменьшить зависимость от страны, по словам нескольких людей, знакомых с операциями Apple, которые говорили на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены выступать публично. Компания отказалась от комментариев.

Усилия Apple по диверсификации стали необходимы во время обострения торговой напряженности между США и Китаем при администрации Трампа, а затем усилились во время пандемии. В 2020 году Кук сказал, что любые изменения в цепочке поставок Apple из-за Covid, вероятно, будут означать не более чем «регулировку некоторых ручек».

Усилия Apple сосредоточены на Индии как месте производства iPhone и аксессуаров, Вьетнаме для сборки AirPods и Mac, Малайзии для производства некоторого количества Mac и Ирландии, где поставщики в настоящее время производят относительно простые в производстве iMac. Менеджеры операционного отдела Apple поручили сотрудникам сосредоточиться на поиске дополнительных компонентов и размещении производственных линий за пределами Китая для новых продуктов, которые появятся в 2024 году, хотя компания также планирует сохранить обширные операции в стране.

Apple также изучает способы уменьшить свою зависимость от Тайваня. Apple готовится к выпуску небольшого количества чипов на заводе TSMC в Аризоне, начиная со следующего года. Однако перенос производства микросхем может оказаться еще более сложной задачей, чем перемещение сборки устройств, учитывая отсутствие явных альтернатив тайваньским мощностям. Источник знакомый с операциями Apple, предсказывает, что если производство чипов сократится, потребуется почти год, чтобы возобновить производство компонентов.

Тем не менее, компания движется осторожно. Руководство Apple обеспокоено тем, что Китай может принять ответные меры, если они переведет слишком много мощностей в другие страны или будут осуществлять переход слишком быстро. Покупатели в Китае могут отвернуться от продуктов, разработанных в США, на фоне повышенного национализма. Компания также обеспокоена своей способностью обеспечивать высокие стандарты качества во Вьетнаме и особенно в Малайзии, учитывая текущее состояние обрабатывающей промышленности в этих странах.

В самой Apple также необходимо поддерживать тонкий баланс, когда разные команды имеют противоположные приоритеты и цели. Его группа по закупкам, занимающаяся поставками деталей, может обыскать весь мир в поисках необходимых компонентов, но большая часть работы по организации производства в новом географическом месте ложится на группу производственных операций, которая должна выделять значительные человеческие и финансовые ресурсы для создания новых производственных линий окончательной сборки. Команды разработчиков продуктов компании также могут возражать против потенциального ухудшения качества, вызванного сборкой за пределами Китая.

Эксперименты по переносу некоторых производственных и сборочных операций в Apple ведутся уже более десяти лет. В 2012 году компания стала партнером Foxconn, своего крупнейшего контрактного производителя, чтобы производить некоторые модели iPhone в Бразилии, чтобы обойти пошлины на импортные товары. В следующем году, в ответ на внутреннее политическое давление, Apple начала производить компьютеры Mac Pro на заводе Flex Ltd. в Техасе. Ни один из проектов не прошел гладко. Apple сократила производство Mac Pro в США и теперь занимается только символической сборкой устройств в стране.

Более устойчивый сдвиг начался в 2017 году, когда Apple начала производить недорогие iPhone в Индии. В целом, в то время она мало что делала для ослабления своих связей с Китаем; Анализ Bloomberg Intelligence показал, что количество китайских поставщиков выросло с 2017 по 2020 год, в то время как в некоторых других странах количество поставщиков сократилось. Эти операции, которые с тех пор медленно развивались, теперь являются основой для большей части усилий компании по производству своей фирменной продукции за пределами Китая.

Apple удалось пережить начало пандемии относительно невредимой, но проблемы накапливались по мере того, как Covid затягивался. В 2022 году компания столкнулась со значительными задержками и нехваткой самых важных компонентов. Выпуск обновленного MacBook Air был отложен на несколько недель после того, как из-за всплеска Covid закрыли заводы Quanta Computer Inc. Заводы Foxconn, на которых производятся новые устройства iPhone 14 Pro, были закрыты по той же причине, что привело к проблемам с поставками, которые продолжатся до 2023 года. Выручка Apple в праздничный квартал 2022 года упала всего во второй раз в эпоху iPhone.

Проблемы в Foxconn высветили риск масштабных сбоев, которые проверят способность Apple продолжать выпускать продукты, и подтвердили существующие планы по географическому распределению операций. Его самые амбициозные планы связаны с Индией, где он будет работать с рядом партнеров над созданием iPhone, AirPods и Apple Pencils, а также компонентов для Apple Watch, iPad и Mac. Apple уже привлекла трех своих основных партнеров по сборке из Тайваня для производства устройств в Индии: Foxconn, Pegatron и Wistron. Кроме того, недавно компания привлекла дополнительного ключевого поставщика в Индии, компанию Tata, которая будет производить корпуса для iPhone и, в конечном итоге, собирать весь продукт.

Apple произвела более 6,5 миллионов из 200 миллионов iPhone, выпущенных в 2022 году в Индии; Apple планирует произвести там 10 миллионов единиц в 2023 году.

Самые дорогие телефоны Apple, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max., имеют корпуса из нержавеющей стали; В менее премиальных моделях и более старых моделях, которые все еще производятся, используется алюминий. Компания обсудила перенос большей части алюминиевого производства iPhone из Китая. После 15 лет работы в Китае она перевела одного из руководителей отдела качества корпусов iPhone в Индию. Преодолевая спад в сфере путешествий в эпоху пандемии, руководство Apple, включая Роба Йорка, старшего руководителя производства, отвечающего за выпуск корпусов для iPhone, Apple Watch и других устройств, и Прию Баласубраманиам, отвечающую за общее производство iPhone и других устройств , посещает Индию с возрастающей регулярностью.

В течение последних нескольких лет Apple производила первые партии своих последних моделей iPhone в Китае, а затем постепенно увеличивала производство в Индии. Ожидается поставка iPhone 15 из обеих стран одновременно. (Модели iPhone 15 Plus и титановый iPhone 15 Pro по-прежнему будут производиться только в Китае.) Процесс сборки корпусов iPhone 15 в Индии начался, и компоненты для устройства уже производятся на месте такими поставщиками, как Jabil, который также планирует производить стилусы для Apple Pencil и уже собирает корпуса для AirPods. У компании были некоторые проблемы с контролем качества у ее индийских поставщиков. В прошлом году они разрешил производство в Индии только определенных моделей, решив, например, что по крайней мере некоторые поставщики могут производить модели iPhone SE черного и звездного цвета, но не красные.

Apple планирует производить в Индии более широкий ассортимент компонентов и продуктов. Ожидается, что существующие операции с такими поставщиками, как Salcomp Manufacturing India Pvt Ltd., по производству зарядных устройств для iPhone, кабелей и корпусов, будут расширяться, и Apple обсуждает создание индийского производства металлических и пластиковых деталей, защитного стекла и винтов.

Содействие созданию такой разветвленной сети поставщиков в Китае было ключом к проекту Кука по наращиванию потенциала Apple в этом регионе. Теперь все, что ему нужно сделать, это сделать это снова.

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