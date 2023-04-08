Желательно делать их длиннее и сложнее

Чем только не занимается в наши дни искусственный интеллект. Он даёт ответы на вопросы людей, помогает водить автомобили, помогает с наукой, медициной и многим другим. Можно не сомневаться, что будут применять его и с противозаконными целями. Например, алгоритмы ИИ могут заниматься взломом паролей. Именно этому посвящено проведённое недавно исследование.

реклама

Компания Home Security Heroes рассказала, насколько хорошо ИИ справляется со взломом паролей. Она рассмотрела работу инструмента PassGAN, который проверил свыше 15680000 паролей. Меньше чем за минуту удалось около взломать 51% паролей. За час было взломано 65% паролей, за сутки 71% и за месяц 81%.

К счастью, все эти пароли были не особо сложные. 12-значный пароль с прописными и строчными буквами можно пытаться взломать на протяжении 289 лет. Если там есть цифры, срок взлома вырастает до 2000 лет, а если есть специальные символы, на взлом уйдёт 30000 лет.

Таким образом, рекомендуется использовать пароли не короче 12 символов, куда должны входить сочетания букв, цифр и специальных символов. На сайте Home Security Heroes имеется инструмент для создания сложных паролей.

рекомендации Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Остатки 4070 Ti за 80 тр в Регарде - успей 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Нужно иметь в виду, что искусственный интеллект продолжает развиваться. Если сегодня на взлом определённого пароля дают 100 лет, неизвестно, насколько быстро он может быть взломан завтра. Развитие квантовых компьютеров также не внушает оптимизма относительно защиты паролями, пишет wccftech.