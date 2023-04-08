Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Пароли защищают всё хуже из-за взламывающего их искусственного интеллекта
Желательно делать их длиннее и сложнее
рекомендации
Последние 4070 Ti Gigabyte Gaming по курсу 70
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Asus 3060 за 30 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке

Чем только не занимается в наши дни искусственный интеллект. Он даёт ответы на вопросы людей, помогает водить автомобили, помогает с наукой, медициной и многим другим. Можно не сомневаться, что будут применять его и с противозаконными целями. Например, алгоритмы ИИ могут заниматься взломом паролей. Именно этому посвящено проведённое недавно исследование.

реклама

Компания Home Security Heroes рассказала, насколько хорошо ИИ справляется со взломом паролей. Она рассмотрела работу инструмента PassGAN, который проверил свыше 15680000 паролей. Меньше чем за минуту удалось около взломать 51% паролей. За час было взломано 65% паролей, за сутки 71% и за месяц 81%.

К счастью, все эти пароли были не особо сложные. 12-значный пароль с прописными и строчными буквами можно пытаться взломать на протяжении 289 лет. Если там есть цифры, срок взлома вырастает до 2000 лет, а если есть специальные символы, на взлом уйдёт 30000 лет.

Таким образом, рекомендуется использовать пароли не короче 12 символов, куда должны входить сочетания букв, цифр и специальных символов. На сайте Home Security Heroes имеется инструмент для создания сложных паролей.

рекомендации
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Остатки 4070 Ti за 80 тр в Регарде - успей
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Нужно иметь в виду, что искусственный интеллект продолжает развиваться. Если сегодня на взлом определённого пароля дают 100 лет, неизвестно, насколько быстро он может быть взломан завтра. Развитие квантовых компьютеров также не внушает оптимизма относительно защиты паролями, пишет wccftech.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#безопасность #искусственный интеллект #пароли
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Искусственный интеллект способен распознавать мысли человека по сканам мозговой активности
Исследователь использовал ChatGPT для создания крадущего данные вредоносного ПО
Компания MSI стала жертвой кражи данных
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин лично поработал оператором колл-центра ЧВК "Вагнер" и собеседовал кандидата
1
Российские инженеры приступили к изучению электронных внутренностей американского БПЛА MQ-9 Reaper
5
Штурмовики ЧВК "Вагнер" в Бахмуте продвинулись к главному вокзалу города
4
Китайский и американский авианосцы идут к берегам Тайваня
+
Российский пилот Су-27 в ходе одного воздушного вылета поразил 2 вертолёта и 1 самолёт ВВС ВСУ
5
Авианосцы США и Китая синхронным курсом идут к берегам Тайваня
6
В Словакии считают, что российские авиатехники умышленно испортили детали двигателей МиГ-29
4
Украинские военные вынуждены выбираться из Бахмута по утопающей в грязи грунтовой дороге
4
США пытаются решить проблему прекращения работы ряда терминалов Starlink на Украине
1
Рубль ослаб до показателей апреля 2022 года
13
В польских СМИ уже смакуют возможную аннексию части Украины
11
В Украине пообещали 500 000$ производителю БПЛА, который посадит дрон на Красной площади 9 мая
5
Инсайдеры сообщили, что Sony работает над портативной консолью с функцией Remote Play
+
17 апреля Илон Маск отправит первый в истории человечества космический корабль на орбиту Марса
7
Cyberpunk 2077 работает со скоростью 15 кадров в секунду при 4K с RT Overdrive на NVIDIA RTX 4090
7
Nvidia H100 Hopper выдает в 4 раза большую производительность, чем A100 в тестах MLPerf
+
Эксперты по автомобильной безопасности сообщили про новые способы угона автомобиля через CAN-шину
1
Apple MacBook Air и MacBook Pro получат OLED-обновление в 2026 году
+
47 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13 в начале апреля 2023г
1
Видеокарты NVIDIA RTX 50 Blackwell будут до 2,6 раз быстрее RTX 40
25

Популярные статьи

Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Dying Light Enhanced Edition
57
NYT раскрыл секретные планы украинского наступления – 200 000 бойцов и 2000 бронированной техники
47
Авианосец США USS Nimitz и китайский "Шаньдун" развернуты для боевых операций в Тайваньском проливе
25
США негодуют: Иран в ближайшие дни получит 16 истребителей Су-35 Flanker, построенных для ВВС Египта
7
Пулемёт Печенег и его эволюция
5
Лучшие фильмы про пещеры на мой субъективный взгляд
6
О необходимости введения в России смертной казни
21
Бюджетный, "народный" ПК за 55 тысяч
20
История успеха Rimac: от модификаций для Volkswagen и бедности до покупки Bugatti и славы
3
Украина может отменить весеннее контрнаступление – в Die Welt назвали главные проблемы ВСУ
2

Сейчас обсуждают

ffe
12:39
Всякие зимбабвы, как верно отметил г-н Пригожин, до сих пор порабощены коллективным Западом и не являются истинно суверенными. Поэтому у них плохо. У России просто руки пока не дошли их освобождать, х...
Дефицит бюджета России за первый квартал 2023 года составил 2,4 трлн рублей — при плане в 2,925 трлн рублей за весь год
хахахер
12:30
и чё
Американская разведка работает в интересах Украины - об этом пишут в СМИ
dimkahon
12:28
Моему сыну в старших классах не раз приходилось делать доклады, презентации и приносить все это в распечатанном виде или на флешке. Программа образования сейчас подразумевает подобное. Так что да, не ...
Бюджетный, "народный" ПК за 55 тысяч
dimkahon
12:23
Верится с трудом. Во времена засилья процов Core я сидел на Р4 3.0 Prescott, и пускал слюни на тесты в сети, где за счет DDR2 плюс улучшенного конвейера копеечные целики уделывали мой НТ-навороченный ...
Моё большое тестирование процессоров Intel под Socket 478 с картинками
Midnight Sun
12:21
Гениально. Избавиться от кучи производственных операций, снизить расходы на транспортировку за счет снижения объема упаковки, и впарить все это по двойной цене. Маркетинг 80 левела.
Mini-ITX корпус In Win POC нужно собирать самостоятельно, придётся даже гнуть панели
SergeySR
12:20
В настоящее время ваша учётная запись больше не может загружать бесплатные игры. Никакие VPN, смены источника интернета не помогают. Новый аккаунт не регистрируется.
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Dying Light Enhanced Edition
хахахер
12:19
Российский пилот Су-27 в ходе одного воздушного вылета поразил 2 вертолёта и 1 самолёт ВВС ВСУ
Дмитрий
12:18
Такую ерунду любой завод с водорезкой сделает даже в России
Mini-ITX корпус In Win POC нужно собирать самостоятельно, придётся даже гнуть панели
хахахер
12:16
как уток посбивал этих киевских призраков
Российский пилот Су-27 в ходе одного воздушного вылета поразил 2 вертолёта и 1 самолёт ВВС ВСУ
Евгений Карауш
12:16
Это вам ваши укросми так голову засрали? Не вы ли жгли мирных людей в доме профсоюзов в Одессе. Не вы ли попадали в котлы под Донбассом и оставляя там горы оружия выходили? Вот это оружие и использова...
Украинские военные вынуждены выбираться из Бахмута по утопающей в грязи грунтовой дороге
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем