Хакерам и вымогателям придётся искать другое прибежище

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Правоохранительные органы нескольких стран только что смогли закрыть крупный притон хакеров. ФБР захватило крупный рынок украденных логинов под названием Genesis Market, проведя международную операцию Cookie Monster. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании сообщает, что арестованы около 120 человек в разных странах.

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В выпущенном пресс-релизе говорится, что этот рынок играл важную роль в работе приложений-вымогателей. Участие в операции принимали также правоохранительные органы Австралии, Канады, Дании, Швеции, Германии и Польши, Европол и Евроюст.

Genesis Market основали в 2018 году и здесь торговали логинами, файлами куки и цифровыми отпечатками браузеров из взломанных систем. С их помощью хакеры могли входить в учётные записи без паролей и токенов двухфакторной аутентификации.

Этот магазин связан с известными киберпреступлениями. За взломом компании EA в 2021 году стоят злоумышленники, купившие на Genesis бота стоимостью $10, чтобы получить доступ к учётной записи издателя в сервисе Slack.

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Можно не сомневаться, что клиенты Genesis Market разбредутся по другим аналогичным рынкам, пусть и меньшего размера. Однако, закрытие подобной крупной площадки может затруднить хакерам покупку необходимых им данных, пишет Engadget.