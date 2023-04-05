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ФБР захватило гигантский онлайн-рынок украденных логинов Genesis Market
Хакерам и вымогателям придётся искать другое прибежище
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Правоохранительные органы нескольких стран только что смогли закрыть крупный притон хакеров. ФБР захватило крупный рынок украденных логинов под названием Genesis Market, проведя международную операцию Cookie Monster. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании сообщает, что арестованы около 120 человек в разных странах.

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В выпущенном пресс-релизе говорится, что этот рынок играл важную роль в работе приложений-вымогателей. Участие в операции принимали также правоохранительные органы Австралии, Канады, Дании, Швеции, Германии и Польши, Европол и Евроюст.

Genesis Market основали в 2018 году и здесь торговали логинами, файлами куки и цифровыми отпечатками браузеров из взломанных систем. С их помощью хакеры могли входить в учётные записи без паролей и токенов двухфакторной аутентификации.

Этот магазин связан с известными киберпреступлениями. За взломом компании EA в 2021 году стоят злоумышленники, купившие на Genesis бота стоимостью $10, чтобы получить доступ к учётной записи издателя в сервисе Slack.

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Можно не сомневаться, что клиенты Genesis Market разбредутся по другим аналогичным рынкам, пусть и меньшего размера. Однако, закрытие подобной крупной площадки может затруднить хакерам покупку необходимых им данных, пишет Engadget.

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