Оценки критиков за эту игру стали худшими в истории разработчика Naughty Dog

Несколько дней прошло с момента начала продаж на компьютерах игры в жанре приключенческий экшен под названием The Last of Us Part I производства студий Naughty Dog и Iron Galaxy. Всё это время появлялись новости относительно крайне плохой оптимизации, что не позволяло многим геймерам получить удовольствие от игры. На сайте Metacritic на основе первых восьми рецензий рейтинг составил 61% из 100%, что стало худшим результатом в истории студии Naughty Dog. Пользователи тоже не хвалят игру, в результате чего средний балл составляет 1,7 из 10 возможных.

Недавно в Твиттере разработчики написали, что уровень качества игры действительно не соответствует привычному для Naughty Dog, и обещали продолжить выпуск обновлений. Одно из них должно появиться во вторник, другое в конце недели.

В магазине Steam игра начинает понемногу выправлять положение. Если поначалу отзывы были главным образом отрицательные, то теперь из 23500 отзывов 43% являются положительными. Тем не менее, Steam из-за проблем с этой игрой внесла изменения в свою политику возврата средств. Обычно деньги можно вернуть в течение двух часов с момента покупки игры, но к этой игре применяется бессрочный возврат.

The Last of Us Part I критикуют за длительное время загрузки, частные падения, подтормаживания, баги и тому подобные технические проблемы. Напомним, что речь идёт о ремейке игры The Last of Us 2013 года. На PlayStation игра была представлена почти семь месяцев назад, а до компьютеров через магазины Steam и Epic Games Store добралась 28 марта.