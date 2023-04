Naughty Dog тем временем ищет способы решения проблемы.

Несмотря на то, что PC-версия The Last of Us Part I вышла ещё несколько дней назад, на агрегаторе Metacritic оценки начали появляться только вчера. Как и следовало ожидать, оценки оказались полностью разгромными, причём на этот раз мнение геймеров разделили и профессиональные обозреватели PC-версии игры. Этих обозревателей, конечно, набралось немного, но в среднем они сочли «старшую» версию The Last of Us Part I одним большим разочарованием, на которое пока не стоит тратить своё время.

Так, средний профессиональный рейтинг The Last of Us Part I для PC на Metacritic составил всего 56 баллов из 100 возможных, тогда как рейтинг от конечных игроков составил 1,7 балла из 10 возможных. Иными словами, тотальный разгром, для достижения которого надо было хорошо постараться.

И разработчики PC-версии действительно постарались: отсутствие оптимизации, длительный процесс компиляции шейдеров, многочисленные технические проблемы. Всё это в современном игропроме происходит настолько часто, что начинает казаться, будто мы попали в некое Зазеркалье, в котором всё наоборот — не так, как должно быть.

Представители студии Naughty Dog уверяют, что делают всё возможное, чтобы как можно быстрее решить проблемы, с которыми сталкиваются пользователи PC-версии The Last of Us Part I. К сожалению, все действия уже заведомо запоздалые: проверять проект надо было перед его релизом, тем более что на его подготовку у коллектива было немерено времени. К сожалению, избалованность производителей игр готовностью геймеров оформлять предзаказы несмотря ни на что ожидаемо не могла привести ни к каким позитивным результатам для геймдева. И никаких правильных подвижек на этом направлении со стороны потребителей пока не наблюдается.