Многопоточная производительность кастомных ядер Nuvia способна опережать Apple M2

Всего три месяца назад был представлен процессор Snapdragon 8 Gen 2 для мобильных устройств на Android. С тех пор регулярно появляются слухи относительно возможностей выходящего в конце нынешнего года Snapdragon 8 Gen 3. Однако, компания Qualcomm планирует ещё дальше и уже есть что рассказать про Snapdragon 8 Gen 4. Этот чип ожидается в конце 2024 года и он должен стать первым с применением кастомных ядер Nuvia. Данный процессор должен оказаться более энергоэффективным за счёт производства на техпроцессе TSMC N3E. Ещё ожидается высокая многопоточная производительность, опережающая даже процессор Apple M2.

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В Твиттере инсайдер под ником Revegnus пишет, что Snapdragon 8 Gen 4 будет производиться на техпроцессе 3 нм второго поколения (N3E). Это должно повысить скорость и сократить расход энергии по сравнению с техпроцессом первого поколения. Результатом станет рост многопоточной производительности.

Если сравнивать с Snapdragon 8 Gen 3, который сам должен стать быстрее нынешнего флагмана, Snapdragon 8 Gen 4 будет отличаться отказом от стандартных вычислительных ядер Arm. Вместо них будут применяться кастомные ядра Oryon, что должно принести прирост многопоточной производительности в 40%. В Geekbench 5 ожидается результат многоядерного тестирования в 6500 баллов у Snapdragon 8 Gen 3 и 9000 баллов у Snapdragon 8 Gen 4. Последнее значение превосходит результаты Apple M2, который здесь набирает 8800-9000 баллов.

Судя по указанным в твите характеристикам, в будущем процессоре будут применяться два высокопроизводительных ядра Nuvia Phoenix и шесть экономичных ядер Nuvia Phoenix M. Nuvia является названием купленной Qualcomm компании, а сами ядра в итоге могут называться Oryon. Одноядерная производительность вырастет только на 15%, что может позволить чипу Apple A18 Bionic получить значительное преимущество.

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Также Qualcomm работает над системой на чипе Snapdragon 8cx Gen 4 с 12-ядерным центральным процессором. В нём будет восемь производительных и четыре экономичных ядра. Этот чип предназначается для небольших ноутбуков, поскольку речь идёт о поддержке твердотельных накопителей NVMe и внешних видеокарт, пишет wccftech.