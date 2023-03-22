Мобильный процессор следующего поколения сможет обрабатывать более тяжёлую графику

Считается, что компания Qualcomm в системе на чипе следующего поколения Snapdragon 8 Gen 3 будет использовать тот же техпроцесс TSMC 4 нм, что и в нынешнем чипе Snapdragon 8 Gen 2. Хотя переход на техпроцесс 3 нм пока не случится, как это произошло у Apple, следующий флагманский мобильный процессор получит немало улучшений. Например, тактовая частота графического процессора Adreno 750 значительно вырастет по сравнению с Adreno 740, говорит очередной слух.

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Вычислительное ядро Cortex-X4 в составе Snapdragon 8 Gen 3 должно работать на частоте 3,72 ГГц. Ранее говорилось о повышении его частоты на 15%, а теперь сообщается о приросте частоты GPU на 45%. Если сейчас в графическом компоненте Snapdragon 8 Gen 2 частота составляет 689 МГц, то в следующем процессоре она станет 1 ГГц.

Это значительно улучшит графическую производительность смартфонов на новом чипе, но необходимо помнить о повышении тепловыделения. Поскольку перехода на более тонкий техпроцесс не состоится, производитель должен будет что-то придумать. Быть может, производители смартфонов начнут применять в своих аппаратах испарительные камеры, но из-за них стоимость, вес и толщина устройств могут вырасти.

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Ранее сообщалось, что инженерный образец Snapdragon 8 Gen 3 потреблял на 20% меньше энергии по сравнению с чипом нынешнего поколения. Неизвестно, идёт речь о стандартном процессоре или об эксклюзивном для аппаратов Samsung Galaxy S24. Напомним, что в этом году есть две разновидности Snapdragon 8 Gen 2: для Galaxy S23 и для всех остальных. Версия для смартфона Samsung имеет чуть более высокую тактовую частоту, пишет wccftech.