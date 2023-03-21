Планшет станет самым производительным мобильным Android-устройством

Флагманские аппараты Samsung Galaxy S23 в этом году не получили собственных процессоров Exynos. Вместо этого там применяется разогнанный вариант мобильного чипа Snapdragon 8 Gen 2. Похоже, что на нём же может работать флагманский планшет Samsung следующего поколения. Инсайдер @Tech_Reve в Твиттере пишет, что Galaxy Tab S9 Ultra поборется в плане производительности с iPad Pro.

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Кастомный вариант имеет преимущество над стандартной версией Snapdragon 8 Gen 2 в виде повышенной производительности центрального и графического процессоров. В Galaxy S23 ядро Kryo работает на частоте до 3,36 ГГц вместо обычных 3,2 ГГц. Частота графического процессора выросла до 719 МГц против 680 МГц. В остальном параметры двух вариантов процессора одинаковые.

Естественно, за повышенную производительность нужно платить нагревом и энергопотреблением. Однако, никаких значительных улучшений аккумулятора не ожидается. Его ёмкость должна составить 10880 мАч, как и в Galaxy Tab S8 Ultra.

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Появление этого и других планшетов ожидается в августе наряду с гибкими смартфонами Galaxy Z Fold 5 и Flip 5, пишет Androidcentral.