Если жёсткие диски прожили 3 года, вероятность их выхода из строя снижается

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Пользователи всё чаще отдают предпочтение твердотельным накопителям, но и жёсткие диски не остаются без внимания. Этому способствует их высокая вместимость при низкой цене. Однако, нужно уметь выбирать наиболее надёжные модели.

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Сценарии применения HDD в последнее время значительно изменились. Поскольку системы, приложения и игры теперь стараются устанавливать на твердотельные накопители, HDD используется для хранения файлов видео, музыки, установочных файлов игр и т.д. Цены на HDD в последние годы значительно уменьшились, поэтому надёжность уже не имеет прежнего значения.

В компании решили узнать причины выхода из строя жёстких дисков и какие производители надёжнее остальных. Было протестировано 2007 вышедших из строя HDD шести производителей: Western Digital, Seagate, Hitachi, Toshiba, Samsung и Maxtor. Объём дисков составлял 40 ГБ - 10 ТБ.

Toshiba является лидером со средней продолжительностью работы HDD в 34799 часов. На последнем месте находится Hitachi со временем работы 18632 часа. Неплохо проявила себя компания Maxtor, почти добравшись до отметки в 30000 часов. Длительность работы дисков Western Digital и Seagate была около 20000 часов, у Samsung чуть более 19000 часов.

Также был произведён подсчёт ненадёжных секторов диска (pending sector). Среднее их количество для всех рассмотренных дисков составило 1548 секторов. В жёстком диске объёмом 1 ТБ общее число секторов немного не дотягивает до 2 млрд. Как видим, среднее значение может показаться небольшим, но подобные сектора имеют склонность накапливаться и в итоге HDD выходит из строя. Чем больше таких секторов, тем ближе жёсткий диск к отказу.

Hitachi и здесь занимает последнее место с 3348 ненадёжными секторами, что в два раза выше среднего. У Seagate их 2671, у Toshiba 1900. Western Digital, Samsung и Maxtor проявили себя лучше с результатами 628, 529 и 228 соответственно.

80% неисправных HDD стали жертвами непредсказуемых сбоев, в том числе проблем с электропитанием, вредоносных программ, стихийных бедствий и неправильного обращения. Эти диски были убраны из исследования, чтобы рассматривать только вышедшие из строя при обычном предсказуемом применении. В целом же большинство моделей выходят из строя под действием внешних факторов.

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В итоге сделан вывод, что признаки выхода HDD из строя проявляются примерно через 25230 часа работы, что означает 2 года и 10 месяцев. Если HDD сумел пережить это трудное время, он сможет просуществовать намного дольше. Неудивительно, что многие производители дают гарантию сроком на 2 года, пишет Techspot.