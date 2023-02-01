Диски Seagate вошли в число лучших и худших

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Одна из крупнейших компаний в сфере облачного хранения данных, Backblaze опубликовала ежегодный отчёт о выходе из строя жёстких дисков. В их число вошли диски с внутренними данными компании и совместно используемые с партнёрами и клиентами.

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Компания использует накопители производства HGST, Seagate, Toshiba и Western Digital объёмом от 4 ТБ до 16 ТБ. В начале 2022 года лучше других проявили себя жёсткие диски Western Digital. С тех пор кое-что успело измениться.

В конце прошлого года Backblaze использовала 235608 дисков, из них 4299 загрузочных и 231309 дисков с данными. Загрузочные диски в отчёт не входят. Из остальных 388 тоже не рассматривались, поскольку их применяли для внутреннего тестирования или этих моделей было меньше 60 экземпляров. В конце года проанализировали 230921 HDD для определения частоты отказов.

На диаграмме выше показана частота отказов жёстких дисков Backblaze за год. Рассмотрели 29 моделей. У диска Seagate вместимостью 14 ТБ (ST14000NM0138) частота отказов в среднем составила 5,7% из 1519 рассмотренных образцов. Средний срок службы у них составил 24,8 месяца. Самый низкий уровень отказов был у модели Seagate 8 ТБ (ST8000NM000A), которых рассмотрели 79 экземпляров.

Наибольшее среднее количество рабочих месяцев было у моделей Seagate (6 ТБ, ST6000DX000) и Toshiba (4 ТБ, MD04ABA400V). В среднем они работали более 90 месяцев, но дисков Toshiba было 94, а Seagate - 886. Более восьми лет работы моделей Seagate с годовой частотой отказов менее 1% при таком количестве дисков говорит об их надёжности.

За последние три года средний уровень отказов увеличился на 0,44%, поскольку диски у Backblaze стареют. Также рассматривается связь выхода из строя с объёмом дисков. Они делятся на модели до 10 ТБ и более 12 ТБ. Средняя частота отказов у дисков меньшего размера выросла на 0,85%, а у остальных на 0,2%.

В таблицах указаны все объёмы дисков со средним возрастом в месяцах и средней частотой отказов за весь срок службы (AFR). Во второй таблице диски объединены со старыми дисками, чтобы показать увеличение количества отказов, особо заметное между апрелем 2013 года и декабрём 2022 года.

В итоге возраст признан причиной увеличения частоты отказов жёстких дисков Backblaze. В 2023 году она собирается заменить многие старые диски новыми и более вместительными, от 16 ТБ.

Диски Seagate были наиболее старыми, что и объяснят более высокий процент выхода некоторых из них из строя. Это не означает, что у них есть проблемы с качеством.

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Частота отказов за весь срок службы снизилась на 0,01% за год и на 0,02% по сравнению с прошлым кварталом. 226041 рассмотренных диска проработали 333011602 дня и вышли из строя 12722 из них, пишет WCCFTech.