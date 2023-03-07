Аппарат представляет собой упрощённый и ставший дешевле OnePlus 11R

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В январе компания OnePlus в Китае представила смартфон OnePlus Ace 2, переименованный OnePlus 11R. Теперь был анонсирован аппарат OnePlus Ace 2V. Его можно считать подешевевшим OnePlus Ace 2/OnePlus 11R, ради чего было внесено несколько изменений. В частности, вместо процессора Snapdragon 8 Plus Gen 1 используется тоже приличный чип MediaTek Dimensity 9000.

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OnePlus установила плоский экран OLED вместо изогнутой панели в 11R. Его диагональ осталась 6,74 дюйма, частота 120 Гц и разрешение 2772 x 1240. Не изменился и аккумулятор с ёмкостью 5000 мАч, но мощность зарядки упала со 100 Вт до 80 Вт. Беспроводной зарядки нет, но зарядное устройство входит в комплект поставки.

Значительно упростили камеры. Основная камера с сенсором IMX890 разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией заменена на безымянную 64 Мп без стабилизации. Есть сверхширокоугольная камера 8 Мп и макро 2 Мп, а также передняя камера 16 Мп.

Изменился и внешний вид по сравнению с OnePlus 11R. Края стали плоскими, выступы камер круглыми.

Среди других характеристик защитное стекло AGC DT-Star2 спереди, ползунок оповещений, поддержка Bluetooth 5.3, два динамика, Color OS 13 на Android 13, инфракрасный сенсор, NFC, сканер отпечатков под экраном и Wi-Fi 6.

OnePlus Ace 2V стоит от 2299 юаней ($332) за модель 12/256 ГБ против 2799 юаней за OnePlus Ace 2. Не исключено, что этот аппарат будет выпущен за пределами Китая под названием OnePlus Nord 3, пишет Androidauthority.

Также OnePLus анонсировала двухпортовое зарядное устройство Super Flash Charger мощностью 100 Вт в новом цвете Green Pine (зелёный). Он оснащён двумя портами для зарядки: порт USB Type C поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью до 100 Вт и PD до 65 Вт, а также обычный USB со стандартом SuperVOOC мощностью до 100 Вт.

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Этот адаптер позволяет одновременно заряжать два устройства. Оба порта обеспечивают зарядку SuperVOOC мощностью по 50 Вт или SuperVOOC мощностью 50 Вт через USB и PD мощностью 45 Вт через порт USB Type C. Благодаря поддержке нескольких протоколов зарядки он может заряжать не только смартфоны, но также современные ноутбуки, планшеты, смарт-часы, наушники и т.д. Зарядное устройство стоит 259 юаней ($37), сообщает Gizmochina.