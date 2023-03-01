OnePlus недавно подтвердила, что OnePlus Ace 2V, ранее известный как OnePlus Ace 2 Dimensity Edition, будет запущен 7 марта 2023 года в Китае. Этот смартфон позаимствует некоторые характеристики существующего OnePlus Ace 2, в то же время отличаясь аппаратным обеспечением от своего брата.
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Ожидается, что OnePlus Ace 2V поступит в продажу под названием OnePlus Nord 3 для глобального рынка. Отраслевой эксперт Макс Джамбор сообщил, что OnePlus Nord 3 дебютирует на мировом рынке в июле 2023 года. Ожидается, что глобальная версия устройства будет выпущена как в зеленом, так и в черном цветах.
Из различных сообщений и утечек известно, что OnePlus Ace 2V будет иметь квадратный дизайн с алюминиевыми бортами, как во флагманских устройствах.
Согласно предыдущим отчетам, ожидается, что грядущий OnePlus Nord 3 будет оснащен 6,72-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц. Телефон может работать на восьмиядерном процессоре Dimensity 9000 от MediaTek, который дебютировал в 2021 году и является флагманским чипом MediaTek. Чипсет работает в паре с 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, а внутренний накопитель получит объем 128 ГБ или 256 ГБ.
OnePlus Nord 3 может получить тройной задний модуль камер, состоящей из основной камеры на 50 или 64 мегапикселя, сверхширокоугольного объектива на 8 мегапикселей и макросенсора на 2 мегапикселя. Для селфи и совершения видеозвонков телефон будет иметь 16-мегапиксельную фронтальную камеру.
Ожидается, что устройство будет оснащено батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт. Кроме того, Nord 3 сохранит фирменный ползунок оповещения OnePlus или механический переключатель звука.