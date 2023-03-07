Компания Huawei не стала представлять линейку смартфонов P60 на выставке MWC в конце февраля. На китайском сайте Weibo некто под ником Classmateguan сообщил, что анонс состоится 23 марта. Заодно представят гибкий смартфон Mate X3, наушники FreeBuds 5, часы Watch 4 и фитнес-браслет TalkBand B7.
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Аппараты Huawei P нацелены на максимальные фотографические возможности, на что и указывает P (Photography). Смартфоны P60 получат некоторые возможности прошлогодних флагманских аппаратов Mate 50, включая переменную апертуру на основной камере (от f/1,4 до f/4), что позволит контролировать размытие и глубину резкости на фотографиях. Будет использоваться система Huawei XMAGE, а объектив-перископ получит сенсор изображения OmniVision OMB 64B с разрешением 64 Мп.
После появления в P30 Pro снова предлагается цветовая матрица RYYB в камере телефото. Замена двух зелёных пикселей на жёлтые сделает фотографии на 40% ярче. В линейке P50 матрица RYYB не применялась. Образцами фотографий с этой камеры на P60 Pro уже поделился представитель Huawei.
P60 Pro может получить экран AMOLED размером 6,6 дюйма от китайского производителя BOE. У него будет частота обновления 120 Гц и разрешение 1440 x 3200 (QHD+). Поскольку Huawei под санкциями, P60 может довольствоваться прошлогодним процессором Snapdragon 8+ Gen 1 без 5G. Версия Pro может работать на Snapdragon 8 Gen 2, но тоже без 5G.
Ожидается анонс складывающегося внутрь аппарата Mate X3, а в развёрнутом состоянии размер экрана формата 2K может быть как у планшета. Анонсируют пару настоящих беспроводных наушников Huawei FreeBuds 5 с активным шумоподавлением. Часы Huawei Watch 4 могут первыми предложить спутниковую связь в чрезвычайных ситуациях (как в прошлогодних смартфонах Huawei Mate 50). Это позволит отправлять СМС-сообщения без подключения к сотовой сети.
Наконец, фитнес-трекер TalkBand B7 завершит перечень новинок. Этот браслет можно будет использовать и в качестве Bluetooth-наушника, пишет Phonearena.