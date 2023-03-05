Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Возможное ужесточение санкций США против Huawei подорвёт доходы NVIDIA
В этом убеждены эксперты, которым власти США поручили провести исследование.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Агентству Reuters удалось выяснить, что активно обсуждаемая властями США возможность усиления санкций против Huawei Technologies способна оказать серьёзное негативное влияние на выручку NVIDIA. Хотя в 2019 году американским компаниям было запрещено поставлять продукцию для нужд Huawei Technologies, рассматриваемые в индивидуальном порядке разрешения позволяли сохранить сотрудничество с китайским гигантом в тех сферах, которые регуляторы в США не считали критически важными для национальной безопасности.

реклама

Источник изображения: Reuters

Отчёт, попавшийся на глаза представителям Reuters, приводит его авторов к заключению, что если обсуждаемые новые ограничения в отношении поставок продукции американских компаний для нужд Huawei вступят в силу, то они окажут существенное экономическое влияние на компанию NVIDIA.

В прошлом году этот поставщик примерно 21% всей выручки получил в Китае и Гонконге, какая часть этих средств формировалась от взаимоотношений с Huawei, заведомо сказать сложно, но представители NVIDIA утверждают, что рынок Китая в целом предоставляет серьёзные возможности для всей полупроводниковой отрасли США.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Попутно в документе указывается, что для компании Qualcomm возможное ужесточение санкционной политики в отношении Huawei будет иметь гораздо меньшие последствия, чем для самой китайской компании, которая зависит от мобильных модемов этой американской марки. Сейчас американские чиновники обсуждают два возможных сценария: один из них предусматривает полный отзыв экспортных лицензий у компаний, сотрудничающих с Huawei Technologies, второй допускает выборочное сохранение поставок не самых критичных компонентов, пусть и с запретом на экспорт решений, связанных с сетями 4G.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На Украине заявили о наличии своего собственного "HIMARS", превосходящего американский оригинал
11
Мои претензии к топовым процессорам Intel 12900K и 13900K
372
ТОП-10 материнских плат для процессора Intel Core i5-12400F
24
Как выбрать качественный и надежный блок питания для компьютера, который прослужит много лет
36
Как Су-57 поставил генералов НАТО в тупик – МИД Британии рассказал об опасности русской ракеты Р-37М
9
США открыли сезон борьбы с Китаем: раскрытие активов, исключение из G20 и вступление Тайваня в МВФ
10
В Германии закончились танки – власти просят у Швейцарии вернуть 96 старых и нерабочих Leopard 2
43
Сериал В поле зрения (Person of Interest) - немножко хорошей фантастики
7
Xbox Game Pass Ultimate - почему подписка топ за свои деньги и где её выгодно приобрести
4
Xbox Game Pass Ultimate - почему подписка это высасывание денег и худший вариант для геймера
9

Сейчас обсуждают

Павел Юриевич Насонов
06:45
Нокиа лидер в сфере цифровых технологий, в том числе, космоса, на первом месте в мире!!!!
Nokia поменяла логотип и вектор развития
Дмитрий Романюк
06:44
Спасибо тебе за веселье,оля. Все слухи - правда. А олошкина и украинская правда выше любых фактов. Обожаю вас, имбецилье
Чем окончилась охота на украинских диверсантов в Брянской области
Дмитрий Романюк
06:42
Где ваш инкубатор, хомячина? Требуй раздачи мозгов в стаде, ванятка
Чем окончилась охота на украинских диверсантов в Брянской области
Ёшкин кот
06:41
А чем она им не угодила ?
Чиновники в США обсуждают возможность ужесточения санкций в отношении Huawei Technologies
Дмитрий Романюк
06:38
Твои инсинуации от скудоумия. Бумеранг в Киев и прилетел,оля. А кому должно было всё закончится? Ты военный эксперт или сексолог? С тех пор, как безмозглые бабищи массово хлынули во власть, мир покати...
Чем окончилась охота на украинских диверсантов в Брянской области
Ёшкин кот
06:38
Просто НАТО отыгрывает доброго дядюшку для хохловыблядков . Как вы свою роль отыграете , вас выкинут к hуям на парашу как использованный condom и забудут и никакие попрошайнические видосики с грустным...
Украина хочет получать от Евросоюза по 250 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм в месяц
Ёшкин кот
06:33
Ты еблан
AMD подтвердила, что ее видеодрайвер может испортить Windows – поможет только переустановка ОС
Ёшкин кот
06:31
Тысячу раз обновлял на нвидии по воздуху дрова и никаких проблем . На амд так нежелательно , установка только через DDU и скачанные дрова устанавливать
AMD подтвердила, что ее видеодрайвер может испортить Windows – поможет только переустановка ОС
Дмитрий Романюк
06:30
Ты бы азбуку перечитал,конспиролог балодзя. И историю. Кто вылазит в форме НКВД. Ну почему вам мозги в стаде не раздают, хомячина?
Чем окончилась охота на украинских диверсантов в Брянской области
Павел Ковалев
06:29
В 1080р не везде хватит в 144гц. У меня с 5600х иногда в 2к упор в проц идет с 3070 :) 5700 щас идеальный камень. Но даже он при фхд 144гц не везде справится :)
Ryzen 9 7950X3D vs Ryzen 7 5800X3D – какой процессор выбрать под видеокарту GeForce RTX 3060
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем