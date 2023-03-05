В этом убеждены эксперты, которым власти США поручили провести исследование.

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Агентству Reuters удалось выяснить, что активно обсуждаемая властями США возможность усиления санкций против Huawei Technologies способна оказать серьёзное негативное влияние на выручку NVIDIA. Хотя в 2019 году американским компаниям было запрещено поставлять продукцию для нужд Huawei Technologies, рассматриваемые в индивидуальном порядке разрешения позволяли сохранить сотрудничество с китайским гигантом в тех сферах, которые регуляторы в США не считали критически важными для национальной безопасности.

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Источник изображения: Reuters

Отчёт, попавшийся на глаза представителям Reuters, приводит его авторов к заключению, что если обсуждаемые новые ограничения в отношении поставок продукции американских компаний для нужд Huawei вступят в силу, то они окажут существенное экономическое влияние на компанию NVIDIA.

В прошлом году этот поставщик примерно 21% всей выручки получил в Китае и Гонконге, какая часть этих средств формировалась от взаимоотношений с Huawei, заведомо сказать сложно, но представители NVIDIA утверждают, что рынок Китая в целом предоставляет серьёзные возможности для всей полупроводниковой отрасли США.

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Попутно в документе указывается, что для компании Qualcomm возможное ужесточение санкционной политики в отношении Huawei будет иметь гораздо меньшие последствия, чем для самой китайской компании, которая зависит от мобильных модемов этой американской марки. Сейчас американские чиновники обсуждают два возможных сценария: один из них предусматривает полный отзыв экспортных лицензий у компаний, сотрудничающих с Huawei Technologies, второй допускает выборочное сохранение поставок не самых критичных компонентов, пусть и с запретом на экспорт решений, связанных с сетями 4G.