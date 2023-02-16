В качестве даты релиза названы август или сентябрь

Samsung в этом году может снова начать выпускать смартфоны Fan Edition, не выпустив в прошлом году Galaxy S22 FE. По информации южнокорейского издания Hankooki, Samsung может сделать это в августе или сентябре.

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Samsung впервые представила модель FE в 2020 году, это был Galaxy S20 FE. Тогда было сказано, что компания будет ежегодно выпускать смартфоны Fan Edition, дополняя флагманские устройства Galaxy S более доступной по цене альтернативой. Однако, пока серия прервалась после появления Galaxy S21 FE.

Теперь сообщается, что Galaxy S23 FE будет выпущен вместо Galaxy A74 и дополнит собой смартфоны Galaxy S23. В прошлогоднем Galaxy A73 была камера с разрешением 108 Мп, так что не исключено появление в новом устройстве камеры 200 Мп, как в Galaxy S23 Ultra.

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Также сказано, что аппараты серии Galaxy A7х могут больше не выпускаться, освободив нишу для Galaxy FE. Это может быть решено в следующем году после получения результата продаж нового FE, пишет Androidauthority.