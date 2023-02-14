Samsung не так давно анонсировала смартфоны флагманской серии Galaxy S23. Известно, что за первые сутки в Индии было выполнено около 140000 предварительных заказов. Это примерно вдвое превосходит прошлогодний показатель заказов на Galaxy S22.
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Результаты на родине Samsung компанию также не должны разочаровать. Местные СМИ пишут, что Samsung сообщает о рекордном числе предзаказов на Galaxy S23 в размере 1,09 млн единиц. Самый дорогой Galaxy S23 Ultra с камерой 200 Мп заказали в 60% случаев, на S23 пришлось 24% заказов, на S23 Plus - 15%. Это превзошло прошлогодний результат Galaxy S22, которые за восемь дней заказали 1017000 раз.
Кое-какие рекорды пока остались нетронутыми. Среди отдельных моделей по предварительным заказам лидирует Galaxy Note 10. 11 августа 2019 года его заказали 1,38 млн раз. Предварительные заказы на прошлогодние гибкие смартфоны Galaxy Z Flip 4 и Fold 4 составили примерно 970000 экземпляров, пишет Samnews24.