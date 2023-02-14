Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Линейка Galaxy S23 поставила рекорд по предварительным заказам в Южной Корее
На Galaxy S23 Ultra пришлось 60% заказов или 1,09 млн экземпляров
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Samsung не так давно анонсировала смартфоны флагманской серии Galaxy S23. Известно, что за первые сутки в Индии было выполнено около 140000 предварительных заказов. Это примерно вдвое превосходит прошлогодний показатель заказов на Galaxy S22.

реклама

Результаты на родине Samsung компанию также не должны разочаровать. Местные СМИ пишут, что Samsung сообщает о рекордном числе предзаказов на Galaxy S23 в размере 1,09 млн единиц. Самый дорогой Galaxy S23 Ultra с камерой 200 Мп заказали в 60% случаев, на S23 пришлось 24% заказов, на S23 Plus - 15%. Это превзошло прошлогодний результат Galaxy S22, которые за восемь дней заказали 1017000 раз.

рекомендации
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Кое-какие рекорды пока остались нетронутыми. Среди отдельных моделей по предварительным заказам лидирует Galaxy Note 10. 11 августа 2019 года его заказали 1,38 млн раз. Предварительные заказы на прошлогодние гибкие смартфоны Galaxy Z Flip 4 и Fold 4 составили примерно 970000 экземпляров, пишет Samnews24.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #samsung
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Флагманский SSD Samsung 990 Pro получил новую прошивку, решающую проблему быстрой деградации
Россияне назвали главные в своей жизни устройства – результаты опроса
Себестоимость iPhone 14 Pro Max ненамного выше, чем у iPhone 13 Pro Max – $464 при цене от $1099
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Штурмовики "музыкантов" вынудили оставить позиции ВСУ на Красной Горе завершая окружение Бахмута
102
F-22 сбил третий аэростат над Юконом; в США требуют запретить всё китайское
46
Пакистан массово поставляет боеприпасы Украине и пользуется скидками на российский газ
21
У украинского экипажа танка Leopard 2 будет лишь от 7 до 9 секунд, чтобы поразить российский танк
12
Twitter подрывает репутацию крупных компаний и зарабатывает на этом - Amazon и Apple уже пострадали
+
Samsung Galaxy A54 появился на сайте TENAA
+
Opera интегрирует ChatGPT в свою боковую панель
+
Украина планирует использовать дальнобойные британские ракеты для ударов по Крыму
8
Йенс Столтенберг: НАТО готовился к войне с Россией с 2014 года
3
На Украине показали видео с реактивным беспилотником, "до боли напоминающим" иранский дрон Arash-2
7
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила высокоточный дальнобойный снаряд со спутниковым наведением
6
Пентагон из-за задержек только спустя 2 года смог сформировать экипаж для ударной АПЛ "Монтана"
+
Директор Банка Америки призвал готовиться к дефолту США
6
Сербию обвиняют в сговоре с "Вагнер" для гибридного захвата Косово с помощью сотрудников ЧВК
2
Самолёт Пригожина сбили над Бахмутом – пилоту Су-24 удалось посадить горящий борт на российскую базу
9
В России появился свой ТРАМП
1
Dead Island 2 отправилась в печать и выйдет на неделю раньше
+
Авторы EVE Online открыли сбор средств для пострадавших от землетрясений в Сирии и Турции
+
Якутский снайпер одним выстрелом ликвидировал сразу 2 иностранных наемников на СВО и показал видео
9
Ветеран СВО дал пять советов тем, кого могут отправить на фронт
8

Популярные статьи

В США считают, что "беспилотный катер", нанесший удар по мосту в Затоке, сделан в Иране
1
Россия ежемесячно получает от США, ЕС и Китая микросхемы для производства ракет на $35 млн - Рейтер
12
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный унитаз с дисплеем Xiaomi и другие
3
Sony PlayStation снова посмеялась над Xbox
23
Чистая Windows 10 и 11 или сборки от народных умельцев, разбираемся какую версию выбрать
96
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
211
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
68
Как быстро и легко установить Windows 11 в 2023 году, обойдя ограничения Microsoft для россиян
42
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Февраль)
15
Долой болото зависимостей - как меня достали бесконечные проблемы дистрибутивов Linux
29

Сейчас обсуждают

Yilec
16:20
Эта музыка будет вечной.
Долой болото зависимостей - как меня достали бесконечные проблемы дистрибутивов Linux
nutty8710
16:19
Вы, хоть, себе не врите... А то хаймарсы не дали, Абрамсы не дали, Ф-16 не дадут...
Сроки обучения украинских танкистов на Leopard принято сократить до 4-х недель после просьб ВСУ
Sergei Litavr
16:15
Как так украина имела военных контрактов с украиной на 1.6 миллиарда долларов. Как говориться найди ошибку.
Пакистан массово поставляет боеприпасы Украине и пользуется скидками на российский газ
Амёба Нет
16:14
Васютин, иди в жопу
Sony PlayStation снова посмеялась над Xbox
Xardazzz
16:13
зачем читалке мощный процессор и 11 Андроид? что бы страницы листались быстрее?
Обзор электронной книги ONYX BOOX Volta 4 – современное железо, чехол в комплекте и яркая подсветка
ИстинаГдетоРядом
16:13
еще Медведев говорило что пока не рассекречены цифры, все остальное исследования ученых но судя по множеству исследований 1.2-1.3 потери просматриваются
«Отсидеться не выйдет» - Лукашенко призвал страны ОДКБ определиться с позицией насчёт Украины
Cyborg39rus
16:12
Будь я у власти, я бы и их уничтожил вместе с их бабами и детьми, что бы искоренить фашистов сразу
Мэр Львова заявил, что российские ракетные удары уничтожили практически все электроподстанции в регионе
Sergey Dusakov
16:10
На штыках Латышских стрелков революция 1917 года держалась.
Польша отправила Украине 250 советских танков Т-72 и продолжает военные поставки
Вячеслав Ташпулатов
16:10
В Одессе мобилизованных забивают ещё до приезда на передовую сотрудники военкомата.
«Отсидеться не выйдет» - Лукашенко призвал страны ОДКБ определиться с позицией насчёт Украины
Алексей Козлов
16:09
Так PS и не может в полноценное 4к. А Xbox может.
Стоит ли покупать Xbox series X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем