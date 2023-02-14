Европейский союз на шаг приблизился к запрету продажи новых автомобилей с бензиновым двигателем. Европейский парламент проголосовал за соглашение Совета, требующее от легковых автомобилей и фургонов нулевых выбросов к 2035 году. Есть цели и на 2030 год. Тогда минимум 25% продаваемых автомобилей (и 17% фургонов) должны быть с нулевым уровнем выбросов, если производители хотят претендовать на льготы в период 2025-2029 годов. Эти льготы будут закрыты в 2030 году.
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Европейская комиссия будет следить за реализацией поставленных задач. До 2025 года предстоит разработать способ представления данных о выбросах «полного жизненного цикла» продаваемых в ЕС автомобилей. С 2026 года будет отслеживаться разница между лимитами выбросов и реальными. К 2025 году Комиссия будет каждые два года публиковать отчёты с целью оценить прогресс в распространении транспорта с нулевым уровнем выбросов.
Попутно были снижены требования перехода на чистый транспорт до 2035 года для нишевых автопроизводителей, выпускающих менее 10000 автомобилей или 22000 фургонов в год. Производящие менее 1000 автомобилей в год будут освобождены от перехода.
Нынешнее решение можно считать формальным. ЕС и без него уже много лет идёт к запрету продажи автомобилей с бензиновым двигателем. Производители вроде GM, Stellantis, Volvo и VW планируют прекратить продажи всех автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе (иногда и во всём мире) к 2035 году или раньше. Производители вроде Renault взяли на себя обязательство электрифицировать большую часть своих машин к 2025 году. Весь вопрос теперь в том, какие именно производители сделают это первыми, пишет Engadget.