На Западе так и не определились, что у них главный вызов - Россия или изменение климата.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Многие эксперты называют Германию настоящей «электромобильной Меккой», где необходимость так называемого «зеленого перехода» не просто не ставится под вопрос, а всячески поощряется, в том числе и за счет денег налогоплательщиков. И хотя «экологичность» электроавтомобилей — это вопрос дискутируемый, Берлин всегда по праву гордился своей автомобильной промышленностью. В этом контексте электроавтомобили — это возможность поддержать собственное производство, тем более что немцы свои «престижные» марки не очень-то жалуют, предпочитая им маленькие экономичные автомобили, которые не наносят большого вреда окружающей среде.

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В общем, если где-то и должны покупать электроавтомобили, то это в стране шнапса и баварских сосисок. Однако по данным управления автомобильного транспорта Германии (KBA), продажи электроавтомобилей в январе этого года упали в Германии на 13% по сравнению с показателями прошлого года.

Эксперты связывают это явление с частичной отменой государственных субсидий на покупку электроавтомобилей, которые делились поровну между покупателем и производителем. Так, до конца прошлого года Берлин платил по четыре с половиной тысячи евро покупателю электроавтомобиля стоимостью ниже 40 тысяч евро, выплачивая точно такую же сумму производителю купленного электроавтомобиля.

Понятное дело, что имея такую субсидию, производители могли не только вкладываться в рекламу, но и делать всевозможные скидки, снижая стоимость заветной покупки еще сильнее. В случае с гибридными автомобилями и та и другая сторона получали по 3375 евро.

Теперь же сумма субсидии для обеих сторон упала до двух тысяч двухсот пятидесяти евро в случае с электроавтомобилями, в то время как производители и покупатели гибридов и вовсе лишились государственной помощи.

Следует отметить, что аналитики настроены достаточно пессимистично относительно перспектив немецкого рынка в этом году, поскольку все, кто хотели приобрести электроавтомобиль, сделали это в прошлом году, торопясь воспользоваться государственной помощью.

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Теперь же январский спад может стать началом нового тренда, поскольку даже самые оптимистичные эксперты не называют цифры лучше 8-процентного спада продаж по итогам этого года. Как ни крути, а последствия экономического противостояния Москвы и коллективного Запада и здесь оказались налицо.