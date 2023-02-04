Реклама в магазинах приложений может позволить заработать или отпугнуть пользователей

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Microsoft объявила о запуске программы Microsoft Store Ads. В ней разработчики приложений будут платить за то, чтобы их приложения показывали пользователям, когда они ищут что-то другое. На странице описания Microsoft сказано, что приложения будут показываться в процессе поиска и на вкладках «Приложения» и «Игры» в магазине. Разработчики смогут отслеживать, видят ли пользователи рекламу и где, а также скачивают ли они и запускают рекламируемые приложения.

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Ещё Microsoft поделилась новой статистикой магазина Microsoft Store. 2022 был назван рекордным годом, поскольку в магазин заглянули более 900 млн уникальных пользователей со всего мира, а количество новых приложений и игр выросло на 122%. В последние пару лет Microsoft снижала ограничения на размещение приложений в магазине. Она разрешила выставлять классические программы Win32, применяет магазин приложений Amazon для распространения Android-приложений на Windows и использует подсистему Windows для Android.

«Пилотная программа» Microsoft Store Ads была запущена в сентябре 2022 года. С тех пор в отображении рекламы мало что изменилось. Реклама будет показываться пользователям Microsoft Store в системах Windows 10 и Windows 11. Программа доступна только тем разработчикам, кто уже опубликовал свои приложения в магазине.

Вряд ли многие пользователи будут рады видеть рекламу того, что им не нужно. Если судить по опыту магазина Apple, эта реклама может быть нерелевантной (как реклама Twitter или Truth Social при поиске Mastodon), раздражающей (реклама описываемых термином shovelware бесплатных игр низкого качества), предумышленно вредоносной (краткий период рекламы азартных игр в магазине) или всё это одновременно.

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В магазине Microsoft рекламы и без того уже было немало. После чистой установки Windows 11 из магазина при первом подключении к интернету автоматически скачиваются ряд сторонних приложений. Windows также содержит рекламу продуктов Edge, Bing, Microsoft Start, Microsoft 365, OneDrive и других, напоминает Arstechnica.