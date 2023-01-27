Виджет Phone Link доступен для пользователей сборки из канала для разработчиков

Пользователи Windows 11 на этой неделе получили новые виджеты от разработчиков самой системы. Ранее Messenger стал первым сторонним виджетом в магазине Microsoft Store, а теперь есть виджет для пользователей приложения Phone Link в канале для разработчиков.

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Можно добавить виджет Phone Link после установки приложения версии 1.23011.73.0 или новее из магазина Microsoft. Виджет предлагается в трёх размерах и с его помощью можно проверять уведомления и индикаторы состояния вроде уровня заряда батареи, сети, Bluetooth и Wi-Fi. Нажав на сообщение в виджете, пользователь откроет приложение Phone Link в разделе уведомлений.

Таким образом, Microsoft добавляет в систему больше полезных виджетов, а не только использует эту область для продвижения MSN и различных новостных агентств. Впрочем, проблема сохраняется, так как доступ к виджетам требует дополнительного действия в виде клика мышью, использования сочетания клавиш или наведения курсора на значок виджета (отчего кто-то вряд ли сильно перетрудится). Некоторые пользователи полагают, что открытие виджетов Windows для проверки уведомлений Phone Link не отличается от запуска приложения с панели задач. Это лишает смысла использование виджетов, который заключается в быстром и удобном доступе к информации с одного взгляда.

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Пользователи хотят возможность размещать виджеты на рабочем столе. Microsoft не торопясь превращает виджеты Windows 11 в их предшественников из Windows 7, но на этот раз разрешает сторонние виджеты и собственных виджетов у неё больше, пишет Neowin.