реклама
В марте 2022 года компания Microsoft представила несколько улучшений своего магазина приложений для Windows 10 и 11. Одним из таких улучшений является проект Microsoft Store Ads. Теперь Microsoft начала тестирование рекламы на своей торговой площадке приложений.
Реклама в Microsoft Store будет соответствовать той же идее, которую Apple и Google используют в своих витринах. Когда пользователь что-то ищет, магазин показывает контекстную рекламу, адаптированную под конкретного покупателя. В дополнение к стандартным результатам поиска Microsoft будет отображать дополнительные списки со значком «Реклама», тем самым предоставляя разработчикам еще один способ продвигать свои проекты, а клиентам — находить контент, который им может понравиться.
В компании отмечают, что участвовать могут только разработчики с опубликованным контентом в Магазине. Кроме того, в настоящее время программа находится в тестовом режиме, то есть желающие присоединиться должны предоставить Microsoft свои данные через специальную форму и дождаться приглашения.