Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Появились изображения смартфона Moto G53 5G и его упаковки
Скромный аппарат с 4 ГБ памяти чуть дороже 200 евро
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Компания Motorola готовится представить пару новых смартфонов, одним из которых станет Moto G53. В преддверии этого события появляется всё больше данных о его характеристиках и ценах.

реклама

На этой раз стали доступными фотографии устройства и его розничной упаковки. Moto G53 5G получит в комплекте адаптер для зарядки, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя. Корпус аппарата пластиковый. Размеры корпуса 162,7 х 74,66 х 8,19 мм, вес около 189 г.

Изображение коробки показало модельный номер XT2335-2. Объём оперативной памяти составит 4 ГБ, объём хранилища 128 ГБ, есть поддержка карт памяти microSD. Показан синий вариант устройства, хотя будут и другие. Упоминается возможность поставить две SIM-карты, в том числе eSIM. Сзади находятся две камеры с основной 50 Мп с технологией Quad Pixel и другой 2 Мп. Разрешение передней камеры 8 Мп, сообщает Gizmochina.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Остальные вероятные характеристики устройства сообщились в предыдущей новости.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #motorola
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Российские банки планируют использовать платежные стикеры для возвращения бесконтактной оплаты
Galaxy A24 выглядит как дешёвый аналог Samsung Galaxy S23 с вырезом
Coca-Cola может выпустить собственный фирменный смартфон
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ветеран военной разведки раскрыл секреты успеха ЧВК «Вагнер» на поле боя
9
Китай игнорирует попытки США возобновить диалог между Пентагоном и руководством НОАК - Bloomberg
5
Массивные системы охлаждения на видеокартах отрывают видеочипы от текстолита
31
Морские пехотинцы обманули военного робота с помощью трюка из игры Metal Gear Solid
5
На Украине стальной сеткой пытаются поймать и остановить российские Ланцеты
15
ЧВК "Моцарт" планирует заключить контракт на обучение ВСУ
26
Поставкам Leopard 2 Украине быть: Германия не против передачи немецких танков
8
Современные танки Т-90М «Прорыв» стали всё чаще появляться в зоне СВО
13
Африканская страна передала Украине 20 танков Т-72Б
29
После демонстраций с российскими флагами Буркина-Фасо выдворяет французские войска
3
56 смартфонов Xiaomi серии Redmi Note и Redmi получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
4
Почему старые флагманы NVIDIA дорогие, и как GeForce RTX 4070 Ti стала самой выгодной видеокартой
2
Солнечное пятно радиусом в пять раз больше Земли может взорваться в ближайшее время
3
Первый малый модульный ядерный реактор одобрен для использования в США
1
Tom's Hardware назвали лучшие видеокарты по параметру FPS/$
21
Дорогие SSD Samsung 990 PRO столкнулись с проблемой ухудшения работоспособности
38
США обеспокоены количеством случаев онкологии в своих ракетных войсках
1
Впервые африканская страна отправила на Украину советские танки
4
Пентагон испытывает новые танки Abrams SEPv4 на летальность и живучесть
+
Leopard-2 уже на Украине, очевидцы сообщают о якобы увиденных танках в районе Николаева
16

Популярные статьи

США озабочены полетами истребителя шестого поколения ВВС Китая - Military Watch
7
7 простых настроек, которые сохранят ресурс вашего SSD и продлят срок его службы
56
Слабые места и уязвимости передовых западных танков, таких как Leopard, Leclerc и Abrams
26
Собираем ПК для богатого геймера с плохой фантазией – сколько стоит ультимативная сборка для 4К
29
Оптимальный выбор термопасты: цена / качество в 2023 году
76
Jung_E (Чон И) - немножко хорошей фантастики
8
Sony может купить компанию Ubisoft
3
Нестареющая легенда - NVIDIA GeForce GTX 1060
23
Как правильно топить печку - подробный гайд с разгоном
127
О самом непобедимом роде войск в мире
142

Сейчас обсуждают

boris558
12:48
А есть новости про новые школы, болницы, дороги, фабрики?
Вертолет, стратегическая ракета, ракетоносец - какое оружие появится в армии России в 2023 году
Мегавольт
12:47
Все равно спасибо.
Тест процессора Core i7-10700K с разным количеством активных ядер в играх
vurdalakec
12:47
А под Ленинградом?
В Украине назвали Киев неприступным – может ли армия РФ взять столицу Украины
Дмитрий
12:44
но людям не нужно домой 16 терабайт. им бы лучше 2-4 подешевле. но нет. получается покупатели 4тб оплачивают скидку для покупателей за 16 тб
SSD Samsung 990 Pro стали массово деградировать ускоренными темпами
Эовейн Триада
12:43
Райзенов тьма на Авито....
AMD продолжает теснить Intel – геймеры по всему миру переходят на Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X3D
Кирилл Наумов
12:42
Щит линк выставил видяхи за конский прайс и спустив цены до уровня днса назвал это скидками)
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь – самые выгодные предложения в магазинах РФ со скидками до 19%
Максим Беляков
12:39
Всм сломанный продукт? Мне то казалось что красные это просто более мощные, холодные и дешёвые карты, без лишних для геймеров фитч, нвидиа - это чисто про работу
Илон Маск настаивает, что ради возможности выкупа активов Tesla был готов продать акции SpaceX
Ibod Safarov
12:38
Предположим что удалось какой-то корпорации сделать робота размером с человека, от осколочных ранений оно будет более защищён чем человек но вот крупно калиберная снайперская винтовка всеравно сможет ...
Команда инженеров продемонстрировала, почему боевые мехи — это дело отдаленного будущего
ddr22
12:37
обновления симпликса прекрасно работают в россии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7 и Windows 8.1 - разбираемся, что делать их пользователям
REAN1MAT0R
12:35
Помолчи и о вероятности кражи карты из кармана, особенно в сравнении с вероятностью кражи данных у банка)))
Российские банки планируют использовать платежные стикеры для возвращения бесконтактной оплаты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем