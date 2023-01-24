Компания Motorola готовится представить пару новых смартфонов, одним из которых станет Moto G53. В преддверии этого события появляется всё больше данных о его характеристиках и ценах.
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На этой раз стали доступными фотографии устройства и его розничной упаковки. Moto G53 5G получит в комплекте адаптер для зарядки, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя. Корпус аппарата пластиковый. Размеры корпуса 162,7 х 74,66 х 8,19 мм, вес около 189 г.
Изображение коробки показало модельный номер XT2335-2. Объём оперативной памяти составит 4 ГБ, объём хранилища 128 ГБ, есть поддержка карт памяти microSD. Показан синий вариант устройства, хотя будут и другие. Упоминается возможность поставить две SIM-карты, в том числе eSIM. Сзади находятся две камеры с основной 50 Мп с технологией Quad Pixel и другой 2 Мп. Разрешение передней камеры 8 Мп, сообщает Gizmochina.
Остальные вероятные характеристики устройства сообщились в предыдущей новости.