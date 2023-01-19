Европейские продажи смартфонов Moto G53 и Moto G73 не за горами

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Компания Motorola готовит к международным продажам смартфоны средней ценовой категории Moto G53 и Moto G73. Сначала стали известны конфигурации и цвета, а теперь речь идёт о ценах и полных характеристиках модели G53.

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Moto G53 5G получит экран IPS LCD размером 6,53 дюйма с разрешением HD+ и частотой 120 Гц. Он будет работать на процессоре Snapdragon 480 Plus, объём памяти 4 ГБ, хранилище 128 ГБ и поддержка карт памяти microSD.

Установлена система Android 13 с оболочкой MyUX. Разрешение передней камеры составит 8 Мп, сзади основная камера 50 Мп и вспомогательная 2 Мп. Ёмкость батареи равна 5000 мАч, мощность зарядки 18 Вт через разъём USB-C. Есть двойные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Среди стандартов связи, кроме очевидного 5G, будут eSIM и NFC.

Размеры этого устройства равны 162,7 х 74,66 х 8,19 мм, вес около 189 г. В комплект поставки войдут зарядное устройство мощностью 10 Вт, кабель для зарядки с USB-A>USB-C, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя и руководство по безопасности

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Moto G53 5G будет стоит в Европе 209 евро. На выбор будут предлагаться синий, бледно-розовый и серебряный цвета, пишет Gizmochina.