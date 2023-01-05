Смартфон с повышенной программной и физической защитой и выходом DisplayPort

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

В Лас-Вегасе в первый день выставки электроники компания Motorola представила созданный для бизнеса безопасный и надёжный смартфон с премиальными характеристиками ThinkPhone. Этот аппарат имеет полную интеграцию с планшетом ThinkPad.

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Motorola утверждает, что ThinkPhone обеспечивает то же качество и надёжность, что и все устройства серии Lenovo Think. Смартфон предназначен для деловых людей, имеет функциональность премиального уровня и уникальный дизайн.

ThinkPhone обладает рядом функций безопасности и поддержки, обеспечивающих защиту и управляемость для бизнеса. Эти функции поддерживаются платформой безопасности ThinkShield. Организации могут развернуть ThinkPhones для конечных пользователей и управлять парком устройств с помощью решений Moto OEMConfig и Moto Device Manager.

В ThinkPhone есть приложение Moto Secure, ставшее центром защиты и конфиденциальности. В аппарате используется отдельный процессор KeySafe, приносящий дополнительный уровень безопасности для обеспечения конфиденциальных данных. Он хранит пин-коды, пароли и криптографические ключи в защищённой от несанкционированного доступа среде.

ThinkPhone обладает клавишей ThinkPad Red Key для мгновенного доступа к важным бизнес-приложениям. Доступный набор функций даёт пользователям интеграцию между ThinkPhone и ThinkPad. Среди этих функцией Instant Connect, Unified Clipboard, Unified Notifications, File Drop, App Streaming, Advanced Webcam и Instant Hotspot.

Сотрудничество с Microsoft принесло на аппарат мобильные приложения Microsoft 365, Outlook и Teams. Компании работают над добавлением дополнительных функций для повышения производительности труда. В их число вошли возможность разговора по нажатию с помощью Red Key (в приложении Teams), потоковая трансляция рабочих столов Windows на устройства ThinkPhone и многое другое.

Устройство обладает сертификатом MIL-STD 810H, демонстрируя устойчивость к падениям, ударам и перепадам температуры. ThinkPhone изготовлен из лёгкого арамидного волокна, которое якобы прочнее стали. Есть защита стеклом Gorilla Glass Victus и рамой из авиационного алюминия.

ThinkPhone обладает экраном 6,6 дюйма Full HD+ pOLED и процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1. У него до 12 ГБ памяти и хранилище до 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора равна 5000 мАч, мощность проводной зарядки 68 Вт и беспроводной 15 Вт.

Сзади находится основная камера 50 Мп и сверхширокоугольная 13 Мп, а также сенсор глубины. Разрешение передней камеры 32 Мп. Помимо порта USB-C устройство предлагает нетипичный для смартфонов разъём DisplayPort.

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ThinkPhone поступит в продажу в ближайшие месяцы, точная дата не названа. Цены также пока неизвестны, пишет Pocketnow.