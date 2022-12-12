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В новой видеокарте Nvidia RTX 4070 вычислительных ядер может быть столько же, сколько в RTX 3070
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Компания Nvidia пока представила только две карты в новой линейке RTX 40 и это были самые дорогие модели. Недолго осталось ждать поступления в продажу более доступных по цене предложений. Всё больше сведений говорят, что не за горами анонс моделей RTX 4070 и RTX 4070 Ti.

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Из них GeForce RTX 4070 пока упоминают реже всего, но инсайдер Kopite7kimi опубликовал в Твиттере список характеристик этой карты. Этот инсайдер имеет отличный послужной список, начиная с карт серии GeForce 20, так что стоит прислушиваться к его информации. Однако, пока не было официального анонса, всегда есть вероятность изменений.

Kopite говорит, что 4070 получит столько же ядер, сколько у карты 3070. Эти ядра будут на другой архитектуре, так что другой будет и производительность. 4070 получит 12 ГБ вместо 8 ГБ и тип памяти будет GDDR6X вместо GDDR6. Это позволило поднять пропускную способность с 448 ГБ/с до 504 ГБ/с, хотя шина памяти уменьшена с 256 до 192 бит. Общая мощность платы (TBP) выросла на 30 Вт до 250 Вт.

Предположительно, 4070 и 4070 Ti получат тактовую частоту, как у отменённой RTX 4080 12 ГБ, а именно 2610 МГц. Это почти на гигагерц превосходит частоту графического процессора в 1730 МГц на RTX 3070.

4070 заметно уступает по характеристикам модели 4080. Однако, последняя стоит $1200, так что при правильном ценнике 4070 может быть намного более привлекательной покупкой. У RTX 4070 на 39% меньше ядер по сравнению с 4080, три четверти памяти и 70% пропускной способности памяти, TBP ниже на 22% при равных частотах.

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От Nvidia ждут анонса RTX 4070 Ti на выставке CES 2023 в начале января. Быть может, 4070 представят тогда же, а может на несколько месяцев позже. Это может зависеть от спроса на карты RTX 30 и от появления конкурирующих карт от AMD, пишет Techspot.

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#nvidia #видеокарты
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