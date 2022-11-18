Многоядерные и одноядерные тесты по-прежнему выигрывает Apple

На днях компания Qualcomm анонсировала флагманский мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 2. Это сейчас самый быстрый чип данного производителя и на Android-устройствах вообще. Однако, среди всех смартфонов лидерство в плане скорости сохраняют айфоны на процессорах Apple A16 Bionic.

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Эта новость стала возможной благодаря бенчмарку GeekBench. В нём процессор Apple последнего поколения превосходит все существующие Android-смартфоны на чипах Qualcomm. Синтетические тесты показали, что новый Snapdragon набрал 1483 балла в одноядерных тестах и 4709 баллов в многоядерных. A16 Bionic имеет 1874 и 5372 балла соответственно.

Таким образом, становится ясно, что новые чипы Apple продолжают иметь превосходство над чипами на Android. Процессоры прошлого поколения A15 Bionic получили 1709 баллов в одноядерных тестах, что тоже позволяет обойти Snapdragon 8 Gen 2.

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Qualcomm говорила, что её чип станет «новым стандартом подключенных вычислений, интеллектуально разработанным с применением революционного искусственного интеллекта по всем направлениям». Из этого следует, что простая вычислительная мощь является не единственным достоинством Snapdragon 8 Gen 2. Тем более что бенчмарки не всегда достоверно показывают возможности процессоров в реальных сценариях применения, напоминает Gizmochina.