Telegram получает улучшения в дизайне и больше способов самовыражения

Мессенджер Telegram получил обновление на платформах Android и iOS, призванное улучшить взаимодействие пользователей. Согласно записи в блоге Telegram, обновление приносит несколько новых функций и незначительные улучшения.

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Появилась функция «Темы в группах». Сообщества в этом приложении бывают большими и если участников более 200, теперь доступны разные топики. Администраторы групп могут включать их в настройках группы, чтобы улучшить организацию больших сообществ. Определённые темы можно будет обсуждать в специально отведённых местах.

Telegram запускает коллекционные имена пользователей. Можно будет присваивать себе несколько псевдонимов для чатов и учётных записей. Коллекционные имена работают так же, как уже существующие. Они отображаются в результатах поиска и имеют уникальную ссылку, чтобы делиться чем-то за пределами Telegram.

Новые имена отличаются тем, что снято ограничение на символы. Их длина может составлять менее пяти символов. Пользователи могут делать со своим именем что угодно: обменивать, оставлять себе или сохранять на будущее. Можно будет покупать и продавать коллекционные имена пользователей через платформу Fragment. Новая форма имён пользователей поддерживается безопасной, быстрой и масштабируемой сетью блокчейнов TON.

Пользователи могут деактивировать любые коллекционные имена. Они останутся их владельцами, но имена исчезнут из поиска.

Представлено преобразование голоса в текст для видеосообщений. Это расширение функции из Telegram Premium, где голос преобразуется в текстовое сообщение. Видео теперь можно читать, а не смотреть.

Представлены новые наборы смайлов. Всего их 12 и пользователи Premium смогут использовать их как обычно и отображать в качестве статуса.

Есть четыре новых интерактивных смайлика, которые будут показываться с полноэкранными эффектами в переписке один на один. Их же можно использовать в виде реакции на сообщения.

Пользователи могут провести пальцем влево по сообщению и ответить на него напрямую. Нажатие на номер телефона пользователя даст несколько вариантов вызова в новом меню. На Android можно изменять размер текста всех чатов, превью ссылок, заголовков ответов и других текстовых элементов.

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Обновлена тёмная тема интерфейса на iOS и применяются улучшенные эффекты размытия, пишет Androidcentral.