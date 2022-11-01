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Флагманский процессор MediaTek Dimensity 9200 представят 8 ноября
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Один из главных производителей процессоров, компания MediaTek, во вторник официально подтвердила дату анонса следующей флагманской системы на чипе Dimensity 9200. Это произойдёт 8 ноября.

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Постеры от компании показывают, что в этом чипе MediaTek постаралась обеспечить максимальную производительность при очень невысоком энергопотреблении. Также он должен наилучшим образом подходить для мобильных игр.

Согласно прежним сведениям, этот чип производится на техпроцессе TSMC нм. Вероятнее всего, применяются вычислительные ядра Cortex-A710 и Cortex-A510, как и в процессоре прежнего поколения. Прототип этого чипа получил трёхкластерную архитектуру центрального процессора. Там есть одно ядро ARM Cortex-X3 с частотой 3,05 ГГц, производительные ядра 2,85 ГГц и эффективные 2 ГГц.

Недавно появлялась информация о результатах этого чипа в бенчмарке AnTuTu. Там он набрал 1266102 балла, опередив все существующие смартфоны. Центральный процессор быстрее почти не стал, а вот графический получил заметный прирост.

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В тестах GPU Dimensity 9200 набрал 328 кадров/с в тесте GFX 1080p Manhattan 3.0 off-screen и 228 кадров/с в Manhattan 3.1 off-screen. Apple A16 Bionic имеет там же 280 и 200 кадров/с соответственно, пишет Gizmochina.

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#процессоры #mediatek
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