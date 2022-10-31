Смартфоны на нём появятся в ближайшие месяцы

Компания MediaTek готовится к выпуску очередного флагманского процессора, который должен называться Dimensity 9200. Есть данные, что он способен обойти чип Apple A16 Bionic в синтетических тестах.

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Если верить прошлым слухам, новый чип будет значительно улучшен по сравнению с предшественниками. Инсайдер рассказал, что в бенчмарке GF Benchmark он обошёл Apple A16 Bionic.

Последний входит в состав смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Процессоры Apple обычно опережают аналоги для Android-устройств. По этой причине стало сюрпризом, что MediaTek сумела обойти лидера. Ожидается, что Dimensity 9200 будет использоваться на флагманских смартфонах уже в этом году.

Dimensity 9200 набрал 328 кадров/с в тесте GFX 1080p Manhattan 3.0 off screen. Он же набрал 228 кадров/с в тестах GFX 1080p Manhattan 3.0 off screen Test. Apple A16 Bionic показал в этих тестах 280 кадров/с и 200 кадров/с соответственно. Ему удалось опередить Dimensity 9000+, который набрал 220 и 160 кадров/с, и Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с результатами 281 и 188 кадров/с.

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Инсайдер Digital Chat Station описал состав ядер. Dimensity 9200 может получить максимальную тактовую частоту 3,05 ГГц и номинальную 2,85 ГГц. Эффективные ядра получат частоту 2 ГГц. Ещё здесь будет графический процессор Mali G715, набравший 1266102 балла в AnTuTu. Это результат стал рекордным в истории этого бенчмарка, пишет Gizmochina.