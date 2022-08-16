Финальную версию Android в этот раз представили в середине августа

В понедельник в конце дня компания Google начала распространение версии мобильной операционной системы Android 13. Первыми её как обычно получают собственные смартфоны Google Pixel. Ещё она появится на устройствах Asus, HMD Global, iQOO, Motorola, OPPO, Realme, Samsung, Sharp, Tecno, Vivo и Xiaomi. Другие бренды до конца года тоже планируют предложить Android 13 на своих устройствах.

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Финальная версия Android 13 доступна на Pixel 4, Pixel 4XL, Pixel 5, Pixel 6 и Pixel 6 Pro, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5a 5G и Pixel 6a. После установки обновления на Pixel 6a, Pixel 6 и Pixel 6 Pro нельзя будет произвести откат до Android 12. На официальной странице образов системы для аппаратов Pixel нет упоминания о невозможности отката для других моделей Pixel.

Android 13 предлагает улучшенный дизайн Material You. Пользователи смогут настраивать сторонние приложения под цвет обоев и прочих частей интерфейса. Для разных приложений можно будет ставить разные языки.

Имеется обновлённый медиаплеер, меняющий внешний вид в зависимости от того, что сейчас играет. Режим сна содержит новую функциональность, вроде затемнения обоев и тёмного варианта интерфейса. При установке приложений им будут нужны разрешения пользователя на отправку уведомлений, хотя раньше это было доступно по умолчанию. Android 13 содержит поддержку пространственного звука на совместимых наушниках и Bluetooth Low Energy (LE) Audio. Можно будет копировать контент, такой как URL-адреса, изображения, текст или видео, и вставлять на других Android-устройствах, пишет Gizmochina.

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