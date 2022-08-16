14 из 19 антивирусов оказались безупречными

Специализирующаяся на оценке вредоносных программ компания AV-TEST недавно опубликовала очередной рейтинг лучших антивирусов для домашних ПК за июнь. Было протестировано 19 продуктов для защиты от вредоносных программ. Среди прочих и Microsoft принимала участие в тестах. Её Защитник в прошлом году показал хорошие результаты в тестах AV-TEST и AV-Comparatives.

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Затем в нынешнем апреле Защитник не смог набрать максимальные 18 баллов, как это было прежде. По 6 баллов может быть начислено в категориях «Защита», «Производительность» и «Удобство использования». На этот раз Защитник с некоторыми конкурентами получил максимальные оценки во всех категориях.

Хуже всех выступил антивирус PC Matic. Он набрал максимальные 6 баллов в категориях «Защита» и «Производительность», но за «Удобство использования» ему дали только 3,5 балла. Подобные низкие оценки в AV-TEST бывают нечасто. Вторым с конца антивирусом стал Protected.net, заработавший 6 баллов в категории «Удобство использования», но только 5 баллов в категории «Защита», пишет Neowin.

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