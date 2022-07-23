На смартфонах обычно бывает так, что делаешь скриншот, смахиваешь уведомление об этом с экрана и потом не имеешь представления, где этот скриншот хранится. Google знает об этом и в год появления версии Android 13 решила что-то с этим сделать. А именно упростить переход к папке «Скриншоты» в приложении Google Фото.
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Новое действие доступно пользователям Android. При продолжительном нажатии на иконку приложения Google Фото на домашнем экране или в списке приложений появляется всплывающее меню с несколькими командами и среди них команда «Скриншоты».
Нажав на неё, вы откроете папку скриншотов, в которой тоже есть изменения. Отныне имеется возможность поставить галочку на всех изображениях и видео за указанный день.
В результате больше не нужно исследовать разные разделы приложения Google Фото в поисках скриншотов. И тем более не придётся ставить файловые менеджеры вроде Files и искать в загадочных непонятных папках системы Android.
Можно перетащить команду из всплывающего меню на домашний экран, чтобы сделать поиск скриншотов ещё легче. Ещё в Фото есть две новые команды «Освободить место» и «Повезло». Первая удаляет резервные копии фотографий для очистки места в хранилище. Вторая открывает случайное фото или видео из библиотеке. Всё это доступно в версии Google Фото 5.97, пишет Phonearena.