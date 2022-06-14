Несколько из них скачали десятки тысяч человек

Хотя Google имеет немало механизмов защиты от опасных программ в своём магазине на Android, периодически вредоносные приложения туда всё же проникают. Недавно была найдена очередная группа таких приложений. Одно из них было скачано пользователями свыше 50 тысяч раз, получив оценку 4,8 и более 900 отзывов.

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Отзывы эти оказались по большей части ложными, хотя в некоторых из них приложение называется мошенническим. Список опасных приложений следующий:

Document Manager

Coin track Loan - Online loan

Cool Caller Screen

PSD Auth Protector

RGB Emoji Keyboard

Camera Translator Pro

Fast PDF Scanner

Air Balloon Wallpaper

Colorful Messenger

Thug Photo Editor

Anime Wallpaper

Peace SMS

Happy Photo Collage

Original Messenger

Pellet Messages

Smart Keyboard

Special Photo Editor

4K Wallpapers

Приложения из второй половины списка уже были удалены из магазина и скачивались редко. В первой половине три приложения скачаны более 10 тысяч раз и их пользователи подвергаются риску кражи денег, паролей и другой персональной информации. Обнаружить их помогли специалисты компаний SecneurX, «Лаборатории Касперского» и агентства D3Lab, сообщает Phonearena.

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