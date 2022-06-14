Хотя Google имеет немало механизмов защиты от опасных программ в своём магазине на Android, периодически вредоносные приложения туда всё же проникают. Недавно была найдена очередная группа таких приложений. Одно из них было скачано пользователями свыше 50 тысяч раз, получив оценку 4,8 и более 900 отзывов.
реклама
Отзывы эти оказались по большей части ложными, хотя в некоторых из них приложение называется мошенническим. Список опасных приложений следующий:
- Document Manager
- Coin track Loan - Online loan
- Cool Caller Screen
- PSD Auth Protector
- RGB Emoji Keyboard
- Camera Translator Pro
- Fast PDF Scanner
- Air Balloon Wallpaper
- Colorful Messenger
- Thug Photo Editor
- Anime Wallpaper
- Peace SMS
- Happy Photo Collage
- Original Messenger
- Pellet Messages
- Smart Keyboard
- Special Photo Editor
- 4K Wallpapers
Приложения из второй половины списка уже были удалены из магазина и скачивались редко. В первой половине три приложения скачаны более 10 тысяч раз и их пользователи подвергаются риску кражи денег, паролей и другой персональной информации. Обнаружить их помогли специалисты компаний SecneurX, «Лаборатории Касперского» и агентства D3Lab, сообщает Phonearena.