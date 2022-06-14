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В магазине Play Store обнаружились очередные вредоносные приложения
Несколько из них скачали десятки тысяч человек
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Хотя Google имеет немало механизмов защиты от опасных программ в своём магазине на Android, периодически вредоносные приложения туда всё же проникают. Недавно была найдена очередная группа таких приложений. Одно из них было скачано пользователями свыше 50 тысяч раз, получив оценку 4,8 и более 900 отзывов.

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Отзывы эти оказались по большей части ложными, хотя в некоторых из них приложение называется мошенническим. Список опасных приложений следующий:

  • Document Manager
  • Coin track Loan - Online loan
  • Cool Caller Screen
  • PSD Auth Protector
  • RGB Emoji Keyboard
  • Camera Translator Pro
  • Fast PDF Scanner
  • Air Balloon Wallpaper
  • Colorful Messenger
  • Thug Photo Editor
  • Anime Wallpaper
  • Peace SMS
  • Happy Photo Collage
  • Original Messenger
  • Pellet Messages
  • Smart Keyboard
  • Special Photo Editor
  • 4K Wallpapers

Приложения из второй половины списка уже были удалены из магазина и скачивались редко. В первой половине три приложения скачаны более 10 тысяч раз и их пользователи подвергаются риску кражи денег, паролей и другой персональной информации. Обнаружить их помогли специалисты компаний SecneurX, «Лаборатории Касперского» и агентства D3Lab, сообщает Phonearena.

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3080 Ti MSI Gaming за 110тр
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming


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#android #безопасность
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