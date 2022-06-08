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Microsoft выставила Windows 11 22H2 в канале Release Preview

Осеннее обновление Windows 11 стало ближе к релизу
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Через почти месяц после релиза системы Windows 11 22621 в канале бета-тестирования инсайдеры могут получить её и в канале Release Preview в виде необязательного обновления своих компьютеров.

Microsoft пишет, что эта версия доступна в программе предварительной оценки Windows для корпоративных клиентов, организаций и обычных участников программы Windows на поддерживаемых устройствах в центре обновления Windows.

После установки инсайдеры по-прежнему будут получать сервисные обновления в центре обновления. Очередные такие обновления поступят в следующий вторник в виде ежемесячных вторничных патчей.

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В 22H2 появились папки приложений в меню «Пуск», перетаскивание объектов на панели задач и не только, пишет Neowin.

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