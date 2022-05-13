Очередной инженерный образец процессора AMD Ryzen 7000 Raphael для ПК с 8 ядрами Zen 4 нашли в базе данных Openbenchmarking. Это позволяет познакомиться с характеристиками чипа на сокете AM5.
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AMD Ryzen 7000 Raphael ES проверялся в Phoronix Test Suite 10.8.3. Точная модель неизвестна, но платформа и код OPN указывают на семейство следующего поколения.
Рассматриваемый чип Ryzen 7000 имеет код OPN «100-000000666» и появлялся в новостях ещё в прошлом году. Чип основан на архитектуре Zen 4 с 8 ядрами и 16 потоками. Частота достигала 5,21 ГГц, что превосходит показатели процессоров нынешнего поколения. Самый быстрый 8-ядерный чип на Zen 3, модель Ryzen 7 5800X, имеет частоту 4,7 ГГц. В итоге даже неокончательный вариант нового процессора имеет в этом плане преимущество на 11%. AMD на выставке CES 2022 продемонстрировала прототип Ryzen 7000 на частоте 5 ГГц у всех ядер.
Тестовая платформа тоже вызывает интерес. Это новая референсная платформа AMD Splinter-RPL (WS22427N000 BIOS) с 16 ГБ памяти (скорее всего DDR5). Встроенный графический процессор использует архитектуру RDNA 2.
Предположительно, iGPU будет иметь 2 или 4 вычислительных блока. В данном случае iGPU указан как «GFX1036» и получил 512 МБ общей памяти. Частота составляет 2 ГГц. iGPU имеет сходный дизайн с APU AMD Rembrandt и предложит соответствующий аудионабор Radeon HD. AMD выпустит Raphael в версиях для настольных ПК и мобильных. Настольные процессоры сохранят кодовое название Raphael, а мобильные будут называться Dragon Range.
Производительность iGPU можно оценить по базе данных OpenBenchmarking, хотя так не указаны частоты. iGPU с 2-4 вычислительными блоками на RDNA 2 даёт производительность на уровне iGPU AMD Vega. Этому способствует TDP на уровне 170 Вт. Быть может, анонс состоится через несколько недель AMD на Computex 2022, пишет wccftech.