До анонса может оставаться несколько недель

Очередной инженерный образец процессора AMD Ryzen 7000 Raphael для ПК с 8 ядрами Zen 4 нашли в базе данных Openbenchmarking. Это позволяет познакомиться с характеристиками чипа на сокете AM5.

реклама

AMD Ryzen 7000 Raphael ES проверялся в Phoronix Test Suite 10.8.3. Точная модель неизвестна, но платформа и код OPN указывают на семейство следующего поколения.

Рассматриваемый чип Ryzen 7000 имеет код OPN «100-000000666» и появлялся в новостях ещё в прошлом году. Чип основан на архитектуре Zen 4 с 8 ядрами и 16 потоками. Частота достигала 5,21 ГГц, что превосходит показатели процессоров нынешнего поколения. Самый быстрый 8-ядерный чип на Zen 3, модель Ryzen 7 5800X, имеет частоту 4,7 ГГц. В итоге даже неокончательный вариант нового процессора имеет в этом плане преимущество на 11%. AMD на выставке CES 2022 продемонстрировала прототип Ryzen 7000 на частоте 5 ГГц у всех ядер.

Тестовая платформа тоже вызывает интерес. Это новая референсная платформа AMD Splinter-RPL (WS22427N000 BIOS) с 16 ГБ памяти (скорее всего DDR5). Встроенный графический процессор использует архитектуру RDNA 2.

Предположительно, iGPU будет иметь 2 или 4 вычислительных блока. В данном случае iGPU указан как «GFX1036» и получил 512 МБ общей памяти. Частота составляет 2 ГГц. iGPU имеет сходный дизайн с APU AMD Rembrandt и предложит соответствующий аудионабор Radeon HD. AMD выпустит Raphael в версиях для настольных ПК и мобильных. Настольные процессоры сохранят кодовое название Raphael, а мобильные будут называться Dragon Range.

Производительность iGPU можно оценить по базе данных OpenBenchmarking, хотя так не указаны частоты. iGPU с 2-4 вычислительными блоками на RDNA 2 даёт производительность на уровне iGPU AMD Vega. Этому способствует TDP на уровне 170 Вт. Быть может, анонс состоится через несколько недель AMD на Computex 2022, пишет wccftech.

анонсы и реклама <b>3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100тр</b> RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр -22% на i5 12600 в Ситилинке В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 -40% на 12700F в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -30% на i3 12100 в Ситилинке



