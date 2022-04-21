В этом году Motorola стала третьим по объёму поставок производителем смартфонов в Северной Америке. Этому помогли не самые дорогие её смартфоны. С учётом этого компания представляет очередные два аппарата. Одним из них стал Motorola Moto G (2022) по цене от $400, другим Moto G Stylus 5G (2022) от $500.
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Оба аппарата пока предназначены только для Северной Америки. Moto G (2022) получил большой экран LCD 6,5 дюйма с разрешением 720p и частотой 90 Гц при соотношении сторон 20:9. Применяется бюджетный процессор MediaTek 5GC, который не даст высокой скорости, зато даст Sub6 5G.
Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч при зарядке 10 Вт. Объём хранилища достигает 256 ГБ, есть поддержка microSD на 1 ТБ. Оперативная память предлагается 4 ГБ и 6 ГБ.
Сзади находятся три камеры с основной 50 Мп, макро и сенсор глубины. Установлена система Android 12, которая будет обновлена один раз и три года будет получать патчи безопасности.
Moto G Stylus 5G (2022) выходит на смену прошлогодней модели. Вместо Snapdragon 480 покупатели получат Snapdragon 695, экран поддерживает 120 Гц против 60 Гц прежде. Обновления будут длиться столько же, сколько у Moto G, пишет Androidauthority.