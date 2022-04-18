Также у них будет чехол с аккумулятором 480 мАч

RTX 3060 Ti подешевела в два раза

RTX 3060 Ti подешевела в два раза

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-150000р на RTX 3080 в Ситилинке

Только в одной из предыдущих новостей были упомянуты выходящие скоро наушники OnePlus, как стали известны их характеристики. Появление беспроводных наушников Buds N запланировано на один день с анонсом моделей Bullets Wireless Z2 и OnePlus Ace.

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Инсайдер Мукула Шармы пишет, что Buds N ранее носили название Nord Buds. Они получили сверхбольшие драйверы диаметром 12,4 мм и рейтинг защиты IP55. Продолжительность работы без подзарядки должна составить 30 часов.

В чехле для зарядки имеется разъём USB Type C и аккумулятор 480 мАч. В каждом наушнике находится аккумулятор ёмкостью 41 мАч. Поддерживаются стандарты Bluetooth 5.2 и Dolby Atmos. Наушники должны поступить на прилавки в белом и чёрном цветовых вариантах, сообщает Gizmochina.

Анонс этих наушников в Китае запланирован на 21 апреля, а в Индии на 28 апреля.

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