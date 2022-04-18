Только в одной из предыдущих новостей были упомянуты выходящие скоро наушники OnePlus, как стали известны их характеристики. Появление беспроводных наушников Buds N запланировано на один день с анонсом моделей Bullets Wireless Z2 и OnePlus Ace.
реклама
Инсайдер Мукула Шармы пишет, что Buds N ранее носили название Nord Buds. Они получили сверхбольшие драйверы диаметром 12,4 мм и рейтинг защиты IP55. Продолжительность работы без подзарядки должна составить 30 часов.
В чехле для зарядки имеется разъём USB Type C и аккумулятор 480 мАч. В каждом наушнике находится аккумулятор ёмкостью 41 мАч. Поддерживаются стандарты Bluetooth 5.2 и Dolby Atmos. Наушники должны поступить на прилавки в белом и чёрном цветовых вариантах, сообщает Gizmochina.
Анонс этих наушников в Китае запланирован на 21 апреля, а в Индии на 28 апреля.