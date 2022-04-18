Также скоро будут представлены наушники Nord Buds

В последние годы немало производителей смартфонов занялись созданием продуктов других категорий, надеясь на рост их продаж. Например, расширяет сферу своей деятельности компания OnePlus. Теперь появилась информация о том, что она работает над смарт-часами, сообщает Gizmochina.

реклама

Об этом в Твиттере написал инсайдер Мукула Шармы, обнаруживший название Nord Watch на официальном индийском сайте китайского производителя. Очевидно, что часы должны дополнить бренд Nord, под которым пока выходили только смартфоны. Возможно, поступление часов на прилавки случится уже скоро, а ещё раньше о них станет известно больше сведений.

Вместе с часами могут использоваться и наушники Nord Buds, появление которых запланировано на 28 апреля наряду со смартфонами OnePlus 10R 5G и Nord CE 2 Lite 5G. Часы же можно рассчитывать увидеть во втором полугодии, когда ожидается и релиз смартфонов OnePlus Nord 3.

анонсы и реклама RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке

О спецификациях и ценах пока можно только гадать. Причём гадать относительно индийского рынка, где цена ожидается от 5000 до 8000 рупий. У часов должны быть возможности отслеживания привычных медицинских показателей, таких как кислород в крови SpO2, сон, пройденные шаги и сердечной ритм.