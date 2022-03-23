Qualcomm задействует службу коррекции на основе Trimble RTX в процессорах Snapdragon

В ближайшие месяцы смартфоны на Android с процессорами Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 888 научатся получать данные о местоположении с точностью до метра. Qualcomm будет применять платформу служб коррекции RTX GNSS от компании Trimble. Это даст возможность производителям Android-смартфонов, поставщикам сервисов и разработчикам приложений получать более точные сведения о местоположении.

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Trimble говорит, что Qualcomm сможет повысить точность определения местоположения на Android в пять раз по сравнению с нынешней точностью. Технология станет доступной во втором квартале года и будет применяться в автомобильных навигационных системах и не только. Это же поможет людям легче находить водителей и точнее выставлять пункты назначения, пишет Engadget.

Пока непонятно, смогут ли ранее выпущенные устройства получить эту повышенную точность. Кроме того, возникают опасения относительно конфиденциальности. Однако, по-прежнему можно будет отключать систему отслеживания местоположения в целом в Android и для каждого приложения по отдельности, а также удалять историю определения местоположения из Android.

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