Его скачали 50 000 раз из Play Store

Более 50000 обладателей Android-устройств могут стать жертвами вредоносной программы. Хотя магазин Play Store является самым надёжным местом для скачивания приложений, временами опасные программы проникают и туда. Очередной такой программой стала Fast Cleaner, пишет Phonearena.

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Она выдаёт себя за приложение для экономии заряда батареи и ускорения работы устройства. В реальности программа внедряет на устройства банковский троян с целью кражи данных аккаунтов и перехвата текстовых сообщений и уведомлений.





Специалисты из компании ThreatFabric обнаружили и тщательно задокументировали все действия приложения. Они дали ему название Xenomorph и нашли немало общего с банковским трояном Alien трёхмесячной давности.

Приложение нацелено на аккаунты пользователей в 56 банках Европы и в некоторых криптовалютных кошельках и сервисах. Xenomorph нашли на достаточно раннем этапе разработки. Некоторые его возможности ещё не действуют, что снижает степень угрозы. Проблема в том, что если программа уже пробралась на устройство, она может получить обновление и заработать на всю мощь.

Чтобы этого не случилось, приложение следует удалить. Чтобы не спутать его с другим с похожим названием, автором является некто ilzeeva4. После удаления желательно поменять пароли в приложениях и сервисах, к которым пользователи получали доступ с этого устройства.

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